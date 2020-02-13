湖北大陸客來台逾期停留 自首反嚇壞移民單位

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情蔓延，移民署南區事務大隊今天接獲大陸湖北來台旅客告知，說因居留逾期要去「自首」，移民署人員得悉他們來自疫區一陣錯愕，不知該不該讓他們到辦公室，連忙通報防疫單位。防疫單位表示他們已過14天發病期，做好防護措施即可，移民署人員才鬆了一口氣。

據了解，這2名湖北大陸客1月中旬就搭機自由行，當時台灣首例新冠肺炎還沒傳出，不過湖北武漢已經疫情擴散，這2人來台後，原本只能停留14天，但他們後來沒按既定日期離境，躲到朋友家自主管理超過14天後，直到今天去電移民署南區事務大隊稱要「自首」，已逾期停留約10天。

移民署人員獲悉他們要到南區事務大隊自首，擔心他們感染新冠肺炎，但他們自稱沒生病，可是，移民署人員仍擔憂他們「帶原」，可能所有辦公室人員都得因受理他們自首，得全部居家自主管理14天，會讓公務停擺，即通報防疫單位。

高雄市衛生局簡任技正潘炤穎表示，已經過了14天，如果感染，該發病已經發病，感染的可能性小，認為公務機關只要做好防護措施即可。

移民署南區事務大隊高雄專勤隊副隊長張添童說，聯繫過防疫單位後，但到今天中午，這2名大陸客還沒到案，等他們到案後，會依一般逾期停留方式處理，也會要求先做好防護措施。