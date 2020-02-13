維冠受災戶請求國賠2億多 法官要求釐清公務員職責

台南永康維冠大樓2016年因南台大地震倒塌，造成115人死亡、104人輕重傷，劉姓受災戶等29人對市府及工務局提國家賠償，請求2億7889萬元，台南地院今天開辯論庭，法官對當初市府公務員為何採抽驗，而非全面查驗，以及為何未依建築法13條規範貫徹執行，依據何在？要求市府及辯護人釐清後呈報。

維冠罹難者家屬及受災戶154人透過消基會提起團體訴訟求償35億多元，台南地院上月宣判，判林明輝等5人及大合公司損害賠償4億多元及懲罰性賠償2億9千多萬元，合計7億多元，隨後台南地檢署代位求償，提出償還犯罪被害補償金8356萬多元，台南地院也判林明輝等5人賠償7536萬多元。

除此之外，劉姓受災戶等29人對台南市府及工務局提國家賠償，請求2億7889萬元等相關案件，也緊鑼密鼓的進行當中。

台南地院審理期間，相關公務員表示，原縣府工務局需派員前往現場查驗，並確實有派員前往現場就部分樓層抽驗。法官質疑，為何只有抽驗，而不是全部查驗；即便當時工務局人力不夠，案件很多，只進行抽驗的理由為何？

同時，法官詢及建築法13條規範「…但有關建築物結構及設備等專業工程部分，除五層以下非供公眾使用之建築物外，應由承辦建築師交由依法登記開業之專業工業技師負責辦理，建築師並負連帶責任。…」，維冠案未貫徹執行建築法13條相關規範，依據何在？

面對法官相關提問，辯護人表示，將再詢問當事人後再呈報。全案涉及卷證龐雜，有待釐清事證繁多，預定4月23日再開辯論庭審理。