快訊

直播／新冠肺炎防疫最前線 中央疫情指揮中心記者會

紐時：中國大陸改變新冠肺炎確診病例算法 是「別有居心」嗎？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

維冠受災戶請求國賠2億多 法官要求釐清公務員職責

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導
維冠大樓倒塌後原址重建，預計明年完工。圖／本報資料照

台南永康維冠大樓2016年因南台大地震倒塌，造成115人死亡、104人輕重傷，劉姓受災戶等29人對市府及工務局提國家賠償，請求2億7889萬元，台南地院今天開辯論庭，法官對當初市府公務員為何採抽驗，而非全面查驗，以及為何未依建築法13條規範貫徹執行，依據何在？要求市府及辯護人釐清後呈報。

維冠罹難者家屬及受災戶154人透過消基會提起團體訴訟求償35億多元，台南地院上月宣判，判林明輝等5人及大合公司損害賠償4億多元及懲罰性賠償2億9千多萬元，合計7億多元，隨後台南地檢署代位求償，提出償還犯罪被害補償金8356萬多元，台南地院也判林明輝等5人賠償7536萬多元。

除此之外，劉姓受災戶等29人對台南市府及工務局提國家賠償，請求2億7889萬元等相關案件，也緊鑼密鼓的進行當中。

台南地院審理期間，相關公務員表示，原縣府工務局需派員前往現場查驗，並確實有派員前往現場就部分樓層抽驗。法官質疑，為何只有抽驗，而不是全部查驗；即便當時工務局人力不夠，案件很多，只進行抽驗的理由為何？

同時，法官詢及建築法13條規範「…但有關建築物結構及設備等專業工程部分，除五層以下非供公眾使用之建築物外，應由承辦建築師交由依法登記開業之專業工業技師負責辦理，建築師並負連帶責任。…」，維冠案未貫徹執行建築法13條相關規範，依據何在？

面對法官相關提問，辯護人表示，將再詢問當事人後再呈報。全案涉及卷證龐雜，有待釐清事證繁多，預定4月23日再開辯論庭審理。

建築 抽驗 維冠 地震 國賠
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

娛樂活動接連取消 公關業、表演者也成武漢肺炎受災戶

反核四群眾占領忠孝西路獲國賠 法院判決理由曝光！

南檢追償維冠大樓案補償金 南院判林明輝5人賠7千多萬

維冠倒塌115死 建商等人判賠7億

相關新聞

最高法院大法庭首件裁定出爐！詐騙犯仍須強制工作3年

大法庭制度去年7月上路，因詐騙集團車手首次涉犯刑法、組織犯罪條例，依想像競合從一重論以加重詐欺罪，是否仍適用組織犯罪強制...

維冠受災戶請求國賠2億多 法官要求釐清公務員職責

台南永康維冠大樓2016年因南台大地震倒塌，造成115人死亡、104人輕重傷，劉姓受災戶等29人對市府及工務局提國家賠償...

宏大拉鍊董座涉嫌挪用公款3次 遭證交法特別背信罪起訴

台灣拉鍊大廠宏大拉鍊（股票代號：8932）董事長洪寶川，涉嫌三度挪用宏大公司資金，供己周轉，士林地檢署日前偵結，全案依證...

收容人入監2天吐黑血暴斃 家屬提告300萬國賠被駁回

蘇姓男子入桃園監獄服刑2天後就吐黑血暴斃，檢方依業務過失致死罪嫌起訴王姓管理員，刑事庭以蘇體內殘留嗎啡等毒物，可能因麻醉...

湖北大陸客來台逾期停留 自首反嚇壞移民單位

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情蔓延，移民署南區事務大隊今天接獲大陸湖北來台旅客告知，說因居留逾期要去「自首」，移民署人員得悉他...

中秋送蘋果買票？ 「不只送選民」宜縣議員變無罪

宜蘭縣議員賴良洲2018年參選時，被控自購市價240元的蘋果禮盒16盒送給3名選民，要求他們支持。宜蘭地院依對有投票權之...

老闆猥褻女秘書 辯希望有第二春的機會被判刑

經商的阿倫在女秘書小蘋離職後，要求她為他進行英文教學，趁機親吻並撫摸她的胸部及臀部，經被害人提告，一審他否認犯行，辯稱他...

議員質疑酒測「吹一下」成防疫破口？北市警：有消毒

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續引發關注，台北市議員周威佑接獲民眾陳情，員警執行酒測時，拿著上一個駕駛人吹氣後未消毒的酒精檢...

宜蘭縣議員賴良洲涉賄選 二審逆轉判無罪

宜蘭縣議員賴良洲被控107年中秋節期間送水果禮盒行賄選民，一審遭依選罷法判3年徒刑，褫奪公權5年，經上訴，二審台灣高等法...

失控的公權力：越權的制衡 真的比較好？

死刑的存廢，其實是「國家該不該有殺死人民的權力？」的問題，許多人卻獵奇地聚焦於，某些重大刑案的犯罪行為人是不是人神共憤、泯滅天良、罪無可逭、天地難容？在這樣的理解下，主張廢死就等於主張，這些人不該死。但問題其實在於，即使有些人就是該死，就能證成國家殺人的權力嗎？

泰籍移工音樂開太大聲 遭攻擊引發殺機被訴

泰籍移工帕拉米、及他納瓦都在齊益事業有限公司工作，去年兩人酒後，他納瓦認為帕拉米的音樂過於吵雜，掐住帕拉米的脖子，還持刀...

醉男拒測還對警飆國罵 吞18萬遭上銬移送

台中市柯男酒後走路不穩卻執意駕車，車輛往前3公尺，友人發現警方在旁趕緊拍窗制止；柯下車卻不配合酒測，過程中飆國罵「你是在...

熱門新聞

汐止車禍騎士撞賓士身亡 網友：台灣這法律真要命

雲林foodpanda惡意棄單3天逾百件 20外送員被騙到田間

澎湖漁船竟私載運7.1萬個口罩遭查獲 船長辯：給家人用

影／機車計程車路口車禍 女大生機車雙載1死1傷

捷運車廂驚魂！男乘客倒地送醫恢復生命跡象

北市女疑墜13樓 頭顱破裂當場身亡

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。