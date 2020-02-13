檢察長人事 檢審會將提10人候選名單
因應高檢署原檢察長王添盛退休後的檢察長人事異動，檢審會明天將提出候選名單供法務部長蔡清祥圈選。據了解，本次共有5名檢察長職缺，檢審會將提出10人候選名單。
台灣高等檢察署原檢察長王添盛去年底退休，桃園地檢署檢察長因故出缺由郭文東代理，另有新北、台南地檢署檢察長任期屆滿，法務部為此將進行檢察長人事異動作業。
檢察官人事審議委員會由法務部長指派4人、檢察總長及其指派3人、9名由全體檢察官票選產生的委員組成。依規定，檢審會明天將提出職缺2倍人選，供法務部長圈選派任。
檢審會票選委員今天上午召開會前會討論名單，蔡清祥在會前拍板定案，本次檢察長職缺除原本的高檢署及桃園、新北、台南地檢署，再多加一個，因此共有5個職缺，檢審會將提出10人名單，由蔡清祥從中圈選。
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