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宏大拉鍊董座涉嫌挪用公款3次 遭證交法特別背信罪起訴

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導
士林地檢署偵查大樓。圖／本報資料照片

台灣拉鍊大廠宏大拉鍊（股票代號：8932）董事長洪寶川，涉嫌三度挪用宏大公司資金，供己周轉，士林地檢署日前偵結，全案依證券交易法之特別背信罪嫌起訴。

起訴指出，洪寶川在向宏大龍潭廠陳姓廠長佯稱，供應商石光銅業公司和冠宇拉鍊公司更改付款條件，改為月結現金，洪又向許姓財務主管佯稱，已向石光、冠宇借用貨款，致員工開立公司支票，並匯款、提領現金，供私人周轉使用，致會計製作記帳憑證，損害宏大公司會計帳務處理正確性。

檢方指出，洪寶川涉嫌3度挪用弘大公司銀行存款，犯罪時間、挪用金額分別為2009年1月5日前、228萬6769元，2011年4月28日前、340萬1677元，2014年2月11日前、259萬2947元。

檢方計算，洪的行為致宏大公司在其挪用期間內，無法實質支配款項，依照銀行活期存款利率和挪用期間計算，損失共計2716元。洪供稱，有借用石光、冠宇公司的貨款，供己周轉使用，但有跟收款人借款。

檢方調查，石光、冠宇均未要求縮短付款條件，也未同意借貨款給洪個人使用。石光莊姓負責人證稱，2008年間全球金融風暴，銅價已跌至低點，石光在2009年間，不可能因銅價上漲，要求宏大提早付款，且未曾借款給洪個人。冠宇鄭姓負責人則證稱，若洪打電話通知要用私人支票付款，會同意，但不代表款項是借款。

檢察官認為，洪用「需提前支付貨款」為由，挪用弘大公司銀行存款3次，全案涉犯證券交易法之特別背信罪等罪嫌，依法提起公訴。

檢察官
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