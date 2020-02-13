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中秋送蘋果買票？ 「不只送選民」宜縣議員變無罪

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導
宜蘭縣議員賴良洲。圖／取自宜蘭縣議會議員專屬網站

宜蘭縣議員賴良洲2018年參選時，被控自購市價240元的蘋果禮盒16盒送給3名選民，要求他們支持。宜蘭地院依對有投票權之人，交付賄賂，而約其投票權為一定之行使，判賴3年徒刑，褫奪公權5年；吳姓、張姓婦人收受賄賂的選民也被處2或3月得易科罰金之刑，另名陳姓男子無罪。高等法院今改判賴等3人無罪，也駁回檢察官對陳的上訴。

賴良洲前年9月11日當日，除前往吳婦等3人住處外，還前往其他朋友家，也分別贈送水果禮盒；證人說賴從事殯葬業，「有送禮習慣」。

高院認為，從賴良洲當天的整體行止來看，送禮的對象確實包括協助他處理殯葬事宜的友人，賴辯稱當天連續送禮的對象不只吳婦等3人，是事實。

從賴良洲處所扣案的筆記本顯示，日期多是2016、2017年期間，沒有任何與檢察官指控的行賄相關資料；扣案名冊也提到有「不送餅」、「水」、「餅+水」、「水果」等內容，對象涵蓋地方人士、記者、漁會幹部、代表、里長、郵局、鐵路局等人士，也包括「親戚」。

寫有「親戚」欄位的名冊，下方記載「2017年中秋餅160盒×460」、「水果50盒」等，沒有其他與投票行賄有關的特殊內容，也沒有選務機關發出的正式資料內容，高院認為難以推論賴行賄，也證明他往年中秋有送禮的習慣。

陳姓男子為頭城鎮漁會理事，他說許多人中秋節都會送禮，且當時離選舉日還很久，不會因賴良洲送禮就改變他的投票意願。

本案一審時，宜院批評賴賄選敗壞選風、侵蝕民主政治，但高院認為，如果賴良洲有意賄選，何不選擇在投票日前幾日再祕密發現金，反在投票日前兩個多月公開送240元蘋果禮盒？以現金民眾的生活經濟水準，240元的蘋果禮盒是否達到行賄的相當對價關係、影響投票意志，很有問題，改判被告無罪。

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