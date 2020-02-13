老闆猥褻女秘書 辯希望有第二春的機會被判刑

經商的阿倫在女秘書小蘋離職後，要求她為他進行英文教學，趁機親吻並撫摸她的胸部及臀部，經被害人提告，一審他否認犯行，辯稱他認為對方可接受其追求，且他目前單身一人獨居，希望有第二春的機會，法官不採信，依強制猥褻罪將他判刑8月，他不服上訴二審，台中高分院以他認罪，向被害人道歉，判決給予緩刑3年，緩刑期間付保護管束。

二審合議庭以阿倫為逞己慾，違反被害人意願，對她為猥褻行為，侵害她的性自主權，使她身心受創，造成心靈上難以磨滅之恐懼，影響其身心健全發展，一審他仍否認犯行，惟已與被害人成立調解，並賠償告訴人所受損害，被害人同意不追究刑事責任，一審將他判刑8月，量刑亦屬妥適。

至二審審理時，阿倫委由律師代向被害人人道歉，被害人表示願意原諒，不再追究；合議庭鑑於阿倫的子女都還在念書，單獨經營公司，員工十餘人，公司亦有龐大之銀行貸款需要支應，肩負相當之社會責任，若因本案未予緩刑，入獄結果將導致公司倒閉，員工十餘人面臨失業之困境，

子女頓失依靠，均非被害人所樂見。且他經此教訓，日後當能了解異性間互動分際，謹言慎行，而無再犯之虞，因此宣告緩刑3年。

判決書指出，阿倫（化名）是公司老闆，而小蘋（化名）擔任他的秘書。她於2018年4月3日離職後，仍與原同事互有聯繫，5月23日午休時間至公司找前同事吃飯，碰巧遇見阿倫，2人寒暄後，他向「小蘋」表示因她先前工作表現不錯，且曾幫忙他女兒出國留學事宜，想要邀請她當晚一同用餐。

阿倫及他女兒及小蘋遂於5月27日中午在金磚餐廳聚餐，席間詢問小蘋用餐完後是否有其他事，能否幫忙至朋友家一起搬他所購買酒類，小蘋應允。他將女兒接送到大學宿舍後，即載小蘋至其友人辦公室聊天並搬酒。

同日晚間，阿倫」始載小蘋返回住處，2人即將購買酒類陸續歸位後，藉要求她為他進行英文教學，拿出英文課本讓她看，並假藉隔著桌子不方便看書為由，使她移動座位至他身旁，並向她稱可以於每周二、四上課，她不便當場拒絕，遂表示要再看看時間，之後再回覆。

他拿出3000元強塞給她，要她以後來上課要搭計程車，惟遭她拒絕，但他仍強使她將錢拿在手裡，將她拉近其身體，趁機親吻她嘴巴、臉頰及脖子，被害人企圖以手抵抗扎，但無法將他推開。

小蘋為逃離該處，遂向他表示肚子餓了，要去吃飯，2 人起身要離開時，他竟再轉身抱住她，親吻她嘴巴、臉頰及脖子，並以手伸入被害人內衣、裙子內，撫摸胸部、臀部等私密部位。經被害人報警處理。

一審審理時，阿倫坦承親吻被害人，但否認撫摸被害人胸部、臀部；並自認小蘋可接受其追求，且他目前單身一人獨居，亦希望能有第二春機會，故有擁吻她，她皆未拒絕。

但小蘋證稱「他和我爸的年紀差不多，我的年紀也跟她的女兒差不多，我對他的喜歡是對於長輩的喜歡和尊敬」。因而合議認定阿倫狡辯，予以判刑。