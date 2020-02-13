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收容人入監2天吐黑血暴斃 家屬提告300萬國賠被駁回

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導
桃園監獄。記者曾健祐／攝影

蘇姓男子入桃園監獄服刑2天後就吐黑血暴斃，檢方依業務過失致死罪嫌起訴王姓管理員，刑事庭以蘇體內殘留嗎啡等毒物，可能因麻醉物遮蔽疼痛，且王也有通報判處無罪；蘇母另向桃園監獄提國賠302萬元，但民事庭審酌管理員非專業醫療人員，蘇死因不得歸咎於監所，予以駁回，可上訴。

檢方起訴指出，蘇男2015年10月17日被通緝到案下午5點入桃監執行，他反映有坐骨神經痛及毒癮，18日凌晨1點因腰痛、毒癮復發由監所替他換舍房，晚上9點他拍打房門表示不舒服，19日凌晨12點、清晨6點，又接連拍打房門反映。

檢方以王沒注意到蘇19日上午拍房門時已無力站直，還有嘔吐情況仍未將他送交診治，當天下午1點蘇吐出黑色嘔吐物，王還把他送返舍房，下午3點蘇昏迷被移往桃監衛生科急救，4點轉送醫院後仍因膽囊炎穿孔、化膿性腹膜炎等引發敗血症死亡，依業務過失致死起訴王員。

刑事庭認為，蘇體內殘留多種毒品、疑似長期使用麻醉物，遮蔽疼痛表現，另王也有替蘇掛診、持續和權責單位溝通，難認有過失，已善盡權限內監督照護義務，不得倒因為果，率然認定他執勤行為和蘇死亡有必然因果關係，判處無罪。

蘇母另提起國賠，主張兒子入監後有說坐骨神經痛、毒癮未退，隔天腰痛及毒品戒斷症出現，也拍打房門表示不舒服，結果睡醒就在舍房黑色嘔吐物，且身體虛弱無法進食，2名王姓管理員沒即時通報，錯失送醫急救黃金時間，直到兒子再次吐黑色物體、幾乎昏迷。

蘇母認為，獄方仍沒立刻送醫，最終導致兒子死亡，依扶養費、喪葬費，精神撫慰等向桃園監獄、2名王姓管理員求償302萬元。

桃園監獄說，2名王姓管理員非醫師，不具對蘇實施健康檢查義務，且蘇入監僅表示坐骨神經痛、毒癮，應不至有立即生命危險，且王員19日一早得知蘇狀況，就促請衛生科安排看診，事後將蘇送回房舍前，蘇均未反映健康不良，直到發現蘇無反應，就立刻安排就醫，認為已盡注意義務無過失。

法院勘驗監視器、傳證，認為2名王員應已盡身為監所人員對受刑人應盡的身心照護之責，另蘇入監表示坐骨神經痛、毒癮未退，並未有其他惡疾，以管理員無醫療專業，難苛求他們當下就能判斷蘇有緊急戒護就醫必要。

另法醫解剖指出，蘇因主述無特異性，且為新收人犯，又使用毒品干擾，不易使戒護或醫療人員注意到他疾病嚴重程度，可見管理員依客觀生理數據、蘇男意識狀況，起初判斷其病況仍不需緊急就醫，最後蘇死亡結果無從規則於管理員，駁回蘇母之訴。

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