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議員質疑酒測「吹一下」成防疫破口？北市警：有消毒
新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續引發關注，台北市議員周威佑接獲民眾陳情，員警執行酒測時，拿著上一個駕駛人吹氣後未消毒的酒精檢知器，就要下一位駕駛人也吹一下，難道不怕因此傳播病毒嗎。對此，北市交大副大隊長林聖章說，酒精檢知器和酒測器都會用酒精和漂白水消毒再使用。
不過，周威佑認為，酒精檢知器經每位民眾吹氣，警方的酒精檢知器頂多每天才消毒一次，如果因此染病，北市府是否願意接受民眾國賠。
周威佑說，中國有一病例僅與患者接觸15秒即感染，台灣民眾人心惶惶，每天只消毒一次的酒精檢知器，可能成為傳染武漢肺炎的溫床，警方應立即修正酒測的SOP，以保障民眾安全。
林聖章說，外型像指揮棒的酒精檢知器是收集空氣，會伸進駕駛人車內或靠近機車騎士，初步檢測是否有酒精反應，進行檢測時和民眾有一段距離，且器具都有消毒；至於警方用酒精檢知器測到酒精，進一步會使用酒測器對駕駛人進行酒測，用嘴吹氣的吹嘴，每次使用後都會換新，而整台酒測器也會用酒精、漂白水擦拭消毒。
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