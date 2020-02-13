宜蘭縣議員賴良洲涉賄選 二審逆轉判無罪

死刑的存廢，其實是「國家該不該有殺死人民的權力？」的問題，許多人卻獵奇地聚焦於，某些重大刑案的犯罪行為人是不是人神共憤、泯滅天良、罪無可逭、天地難容？在這樣的理解下，主張廢死就等於主張，這些人不該死。但問題其實在於，即使有些人就是該死，就能證成國家殺人的權力嗎？

2020-02-13 11:57