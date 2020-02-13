醉男拒測還對警飆國罵 吞18萬遭上銬移送

台中市柯男酒後走路不穩卻執意駕車，車輛往前3公尺，友人發現警方在旁趕緊拍窗制止；柯下車卻不配合酒測，過程中飆國罵「你是在哭爸」等語辱罵員警，態度囂張。警方依規定開出18萬元酒測拒測罰單，並依妨害公務罪嫌上銬移送。

台中市柯男(41歲)今晨3點多與友人在北區一家酒店消費，散場時柯男疑似從酒店地下停車場將白色BMW車輛駛出，因友人發現對面有警察，趕緊拍車窗要他下車，員警則騎警用機車擋在BMW車頭前，示意要柯男下車受檢。

台中市第二警分局文正所副所長莊于霈表示，現場員警清楚看到柯男發動車輛，並將車輛往前移動約3公尺，且下車後渾身酒氣，已明顯有酒駕行為。

柯男下車後情緒激動，不斷跟員警激辯「我沒有開車」、「我上車找鑰匙不行嗎？」員警要求柯吹氣進行酒測，柯堅決拒測，甚至以國罵怒罵員警「你是在哭爸」等語，警方現場依妨害公務罪嫌將其上銬帶回偵辦。

莊于霈指出，柯男拒絕酒測行徑，警方依規定開出拒測18萬元罰鍰、吊銷駕照、當場移置保管BMW車輛。

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