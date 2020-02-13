哥哥向弟弟求償父親喪葬費74萬 弟拋棄繼承法院判免付

基隆市謝姓男子過世後，他的兒子指父親生前把財產都給同母異父的弟弟，向弟弟求償醫藥費、喪葬費共約89萬元。弟弟否認拿到財產，辯稱自己付更多醫藥費，且父親過世後已拋棄繼承。基隆地院調查謝父7名子女財產，審閱相闗事證後，判決哥哥敗訴，弟弟不用再付錢給哥哥，全案可上訴。

謝男指告指出，被告是他的同父異母弟弟，父親生前把名下財產全數贈與弟弟。弟弟經濟能力應較豐裕，卻對父親生活必要開銷、醫療費用分文不出。

謝男說，因為父親生前喜歡熱鬧，所以同母所生的兄弟姊妹希望喪禮辦得風光一點，所支出喪葬費用，均為必要費用。父親醫療費用約15萬元、喪葬費用74萬4千元，共計約89萬元，皆由他代墊支付，訴請弟弟應給付給他89萬元。

弟弟答辯，父親生前將財產贈與他並非事實，且父親生前曾向友人借款，為免遭到追討，他已向法院聲明拋棄繼承。哥哥要求他支付喪葬費用、醫療費用，但未提出相關收據，且應由父親生育7名子女平均分擔。他已支出醫療費15萬多元、看護費13萬多元，應是哥哥要付錢給他才合理，聲明駁回告訴。

法官指出，謝父去年5月23日死亡，謝妻及7名子女共8名法定繼承人中，僅被告拋棄繼承。原告提出醫療費用，原告接受。被告有提出醫療費收據，原告也有提出喪葬費收據，都堪信為真實。

法官依職權調閱謝父7名子女財產及所得，依比例算出每人醫療費分擔金額，其中原告要分擔8832元，被告要分擔4523元，。兩人所付醫療費均應共同分擔，相互抵銷後，原告無理由要求被告再給他醫藥費。

喪葬費部分，法官說，民法對被繼承人喪葬費用是否為繼承費用無明文規定，但參考遺產及贈與稅法將喪葬費與執行遺囑等必要費用，自遺產總額中扣除免徵遺產稅，認定喪葬費用性質屬繼承費用。

法官指出，被告已向法院聲請拋棄繼承權，就無對謝父所遺財產權利義務，既不繼承財產，也不繼承債務。喪葬費用性質上屬於繼承費用，原告所支付喪葬費用，被告無償還責任，求償無據，駁回告訴。