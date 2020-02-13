薇閣汽車旅館買到盜版A片播放 供應商遭起訴

薇閣汽車旅館購得無碼A片在房間內播放，卻於2018年間被取得在台著作權的片商「開房間」蒐證提告。台北地檢署調查後，認定供應商華陽昌公司侵權，今依法起訴林姓負責人及公司法人，另薇閣、登峰旅館負責人許調謀及公司法人則依罪嫌不足，獲不起訴。

據了解，該批A片是在日本拍攝，但交由美國公司出版，因此不用打碼。片商夢想園周姓負責人懷疑薇閣侵權使用A片，2018年7月、10月間，兩度派人到薇閣林森館、大直館（登峰）「開房間」蒐證，拍攝房內播放盜版A片後，去年向檢警提告。

檢警調查，薇閣旅館與華陽昌公司簽訂合約，雙方約定薇閣每月以1萬4000元購得華陽昌所提供的A片播放，包括片名「女熱大陸」、「家庭教師」、「巨乳上司性騷擾」、「家政婦」等上百部A片，由華陽昌以遠端或寄送硬碟方式送達。

夢想園周姓負責人派人蒐證後，認為其中38部A片侵害其公司著作權而提告。據悉，薇閣旅館辯稱有與華陽昌公司簽約，片源來自於對方。至於華陽昌林姓負責人則供稱，A片是從網路上購得，但無法出示證據。

檢方認為，夢想園公司取得美國片商的在台授權，而華陽昌公司未經同意就盜用38部A片，已侵害著作權，今依法起訴林男與公司法人，另薇閣、登峰旅館負責人許調謀及公司法人則依罪嫌不足，獲不起訴。