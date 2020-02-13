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謊稱是心理醫師騙財騙色 法官：行為惡劣、詐欺罪判1年

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導
黃男向女子小倩自稱是心理醫師，在新加坡開設診所，致小倩信以為真，人財兩失，控告黃涉嫌詐欺及強制性交罪，法官認小倩遭黃謊言欺騙感情，而同意與他性交，黃的行為固屬極為惡劣，令人痛恨，但與強制性交罪構成要件不合，因此僅依詐欺罪將他判刑1年；黃被控強制性交判無罪。圖／本報資料照

黃男向女子小倩（化名）自稱是心理醫師，在新加坡開設診所，致小倩信以為真，致黃詐騙新台幣12萬餘元，還與黃發生性關係，控告黃涉嫌詐欺及4次加重強制性交罪，經檢方起訴，台中地院法官認小倩遭黃謊言欺騙感情，而同意與他性交，黃的行為固屬極為惡劣，令人痛恨，但與強制性交罪構成要件不合，依詐欺罪判黃有期徒刑1年，強制性交部分判無罪。

判決書指出，黃男曾犯詐欺罪，被判刑6月，2016年8月1日執行完畢出監。猶不知悔改，明知自己甫出獄，無固定工作及收入，經濟狀況及支付能力均不良，又再度犯案。

2016年9月14日，在台北「枕頭旅宿」搭訕投宿該處的小倩，並對她佯稱「我具有新加坡國籍，為心理醫師，在新加坡有開設診所，妳如果有什麼煩惱可以說出來，我可以幫忙」，並於聊天中得知小倩是為觀賞五月天樂團表演而到台北，加稱他認識五月天樂團中綽號「石頭」的成員，以取得她的信任。

小倩當時因工作問題，覺得壓力很大，遂在黃男面前傾吐面情緒，兩人因而結識，並互留聯絡資料，之後他即主動聯絡小倩，對她噓寒問暖，精神鼓勵。

同年9月20日，黃至台南找小青見面，於見面聊天中得知她有意至菲律賓語言學校讀書而已辦理離職，及計畫獨自環島旅行，遂對她說可以先到他的新加坡診所工作，及也願陪伴她一起環島旅行，經她勉強同意與黃一起環島旅行後，兩人即於同年11月9日出發環島旅行。

在旅行期間，黃得知她被通知繳納至菲律賓語言學校就讀的學費時，又對她佯稱要請他診所會計從新加坡匯錢過來給她，小倩婉拒無效後，即同意他以債權人名義從新加坡匯錢到台灣，旅行結束後，兩人即交往成為男女朋友關係。

黃於同年12月中旬再對小倩佯稱，他從新加坡匯款到台灣，因為稅金問題，他要被中華民國政府罰款新台幣10億元左右，且新加坡政府要他放棄中華民國國籍並停止新加坡診所之營業，半年無法回新加坡。

被害人小倩聞後覺得黃男這一切不幸遭遇都是她害的，而心生愧疚，乃盡力配合他的各種要求，以為彌補，黃藉機刻意接近小倩，取得她的信任及感情，致被害人陷於錯誤，被黃以各種理由詐財新台幣12萬餘元，但黃借款迄今未還，被害於家人及朋友再三勸諭下，恍然察覺遭黃欺騙，始知受騙，遂控告黃詐欺及強制性交等。

法官審酌，本件被害人自認黃男為其男朋友，為滿足他性慾及減低自己的愧疚感，而與黃男發生性關係，無證據證明黃男有強制性交犯行，這一部分遂將黃男判無罪。

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