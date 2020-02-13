點火衛生紙之亂 貿易商員工違社維法送辦

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續，除了口罩，就連衛生紙也引發民眾搶購熱潮，引發「衛生紙之亂」。調查局台北市調處昨天查出在某貿易商任職的陳姓員工是這一連串假消息的源頭，陳男昨天被約談到案，坦承散布假訊息，將依違反社會秩序維護法函送偵辦。

調查局同時已經掌握六名網友在臉書散布衛生紙、尿布假訊息，將在近日陸續約談。

調查局表示，近日LINE群組傳出不實訊息，指出「因武漢肺炎船運公司不靠港，亞洲航線將全面停擺，紙廠及衛生棉無漿可用將缺貨，建議儘速囤貨」及「因荷蘭罷工及原計出貨之數千噸紙漿亦全數延宕」，經查是由陳姓男子散布，且他任職的貿易公司也經營紙漿業務，於是由台北市調處將陳男約談到案，並追查是否藉機哄抬。

據悉，陳男到案後坦承散布衛生紙相關的假消息，強調是因不想上游訂單斷貨，所以誇大其辭，但否認有哄抬意圖，他也承認有轉發給其他網友。市調處昨天偵訊後將他請回，由於衛生紙不是徵用物資，也沒有哄抬的事證，調查局將移轉警方依社維法移送裁罰。

醫生竄改政府防疫海報轉發 好意卻觸法

此外，中央流行疫情指揮中心的一則防疫宣導海報，遭人竄改為「十四日內曾去過大陸，請至長庚醫院或衛福部桃園醫院就診」，並透過LINE群組轉發，刑事局查出竄改者是桃園一名范姓醫生，日前約談范男到案說明，依偽造公文書罪送辦。

中央流行疫情指揮中心一月廿五日製作「就醫民眾及陪同家屬請注意」海報，並於LINE群組轉傳，海報中有「就診時務必主動告知，發病前十四日內之旅遊史、職業別、接觸史以及是否群聚」等內容。

范男涉嫌將內容更改為「若有發燒且發病，前十四日之內曾去過大陸，請至長庚醫院或衛福部桃園醫院就診」，刑事局查出范男是龍潭區一家診所的醫生，他到案供稱，因擔心疫情嚴重，想告知親友和病人如有疑似症狀，可到桃園地區大醫院檢查，並沒有惡意，沒想到會這麼嚴重。

由於范男散布的內容明顯根據防疫中心海報竄改，防疫中心字樣也未消除，被依偽造公文書送辦。

而為因應武漢肺炎疫情，北檢昨天召開疫情衍生相關違法案件會議，檢察長邢泰釗指定廿八名專責檢察官負責偵辦，並呼籲罹患傳染病的民眾，務必遵守主管機關指示，否則檢警調機關將從嚴訴追刑責。