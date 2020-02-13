聽新聞
test
0:00 / 0:00

點火衛生紙之亂 貿易商員工違社維法送辦

聯合報 / 記者陳金松賴佩璇／台北報導
近日LINE群組傳出不實訊息，引發「衛生紙之亂」，調查局台北市調處昨天查出在某貿易商任職的員工是這一連串假消息的源頭。 圖／聯合報系資料照片

新冠肺炎武漢肺炎）疫情持續，除了口罩，就連衛生紙也引發民眾搶購熱潮，引發「衛生紙之亂」。調查局台北市調處昨天查出在某貿易商任職的陳姓員工是這一連串假消息的源頭，陳男昨天被約談到案，坦承散布假訊息，將依違反社會秩序維護法函送偵辦。

調查局同時已經掌握六名網友在臉書散布衛生紙、尿布假訊息，將在近日陸續約談。

調查局表示，近日LINE群組傳出不實訊息，指出「因武漢肺炎船運公司不靠港，亞洲航線將全面停擺，紙廠及衛生棉無漿可用將缺貨，建議儘速囤貨」及「因荷蘭罷工及原計出貨之數千噸紙漿亦全數延宕」，經查是由陳姓男子散布，且他任職的貿易公司也經營紙漿業務，於是由台北市調處將陳男約談到案，並追查是否藉機哄抬。

據悉，陳男到案後坦承散布衛生紙相關的假消息，強調是因不想上游訂單斷貨，所以誇大其辭，但否認有哄抬意圖，他也承認有轉發給其他網友。市調處昨天偵訊後將他請回，由於衛生紙不是徵用物資，也沒有哄抬的事證，調查局將移轉警方依社維法移送裁罰。

醫生竄改政府防疫海報轉發 好意卻觸法

此外，中央流行疫情指揮中心的一則防疫宣導海報，遭人竄改為「十四日內曾去過大陸，請至長庚醫院或衛福部桃園醫院就診」，並透過LINE群組轉發，刑事局查出竄改者是桃園一名范姓醫生，日前約談范男到案說明，依偽造公文書罪送辦。

中央流行疫情指揮中心一月廿五日製作「就醫民眾及陪同家屬請注意」海報，並於LINE群組轉傳，海報中有「就診時務必主動告知，發病前十四日內之旅遊史、職業別、接觸史以及是否群聚」等內容。

范男涉嫌將內容更改為「若有發燒且發病，前十四日之內曾去過大陸，請至長庚醫院或衛福部桃園醫院就診」，刑事局查出范男是龍潭區一家診所的醫生，他到案供稱，因擔心疫情嚴重，想告知親友和病人如有疑似症狀，可到桃園地區大醫院檢查，並沒有惡意，沒想到會這麼嚴重。

由於范男散布的內容明顯根據防疫中心海報竄改，防疫中心字樣也未消除，被依偽造公文書送辦。

而為因應武漢肺炎疫情，北檢昨天召開疫情衍生相關違法案件會議，檢察長邢泰釗指定廿八名專責檢察官負責偵辦，並呼籲罹患傳染病的民眾，務必遵守主管機關指示，否則檢警調機關將從嚴訴追刑責。

衛生紙 武漢肺炎 假訊息 傳染病 新冠肺炎
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

WHO澄清未指台灣社區感染 外交部再洽韓方

衛生紙之亂 貿易公司員工傳紙廠缺貨到案說明

口罩、衛生紙之亂後...全聯「2物」又被掃光 眾傻：世界末日？

要不要搶衛生紙？ 美式賣場夫妻當場起口角

相關新聞

點火衛生紙之亂 貿易商員工違社維法送辦

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續，除了口罩，就連衛生紙也引發民眾搶購熱潮，引發「衛生紙之亂」。調查局台北市調處昨天查出在某貿易商任職的陳姓員工是這一連串假消息的源頭，陳男昨天被約談到案，坦承散布假訊息，將依違反社會秩序維護法函送偵辦。

賣黑心油給強冠 判刑20年定讞

屏東油商郭盈志（原名為郭烈成）被控購入劣質飼料油、豬皮革油賣給強冠公司，再製成食用豬油供民眾食用，高雄高分院更二審依違反食安法、加重詐欺取財罪等罪，判處郭廿年徒刑，最高法院昨天駁回檢方上訴，全案定讞。

監委彈劾邱太三未過 法務部被糾正

曾任法務部長的國安會諮詢委員邱太三，去年捲入涉嫌關說當時的桃園地檢署檢察長彭坤業，因而請辭。監委林雅鋒、王美玉、高涌誠調查後，提案彈劾邱、彭二人，經歷兩次彈劾審查會，均被否決。不過監院司獄委員會昨天通過調查報告，並以現行法規範制定不足，使檢方與被告不易利用，對法務部提出糾正。

衛生紙之亂 貿易公司員工傳紙廠缺貨到案說明

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情延燒，有人透過LINE群組散布衛生紙、尿布等民生物資即將缺貨等假訊息，引發民眾前往賣場搶購，調查...

高雄氣爆二審定4月宣判 榮化李謀偉：盼給自新機會

6年前高雄氣爆事件造成32死及321人輕重傷，高雄市政府官員、李長榮化工、華運倉儲共12名被告被依業務過失致死罪起訴，一...

父親服刑20年出獄又要錢買毒 法官判兒子免扶養義務

51歲張姓男子年僅20歲時即未婚生子，小孩母親不久因車禍去世，張在監服刑，小孩則由祖父母扶養，直至小孩3歲才認領，戶籍謄...

邱太三、彭坤業彈劾未過 「還我清白」遭批廉價

國安會前諮詢委員、法務部前部長邱太三被質疑涉嫌關說桃園地檢署檢察長彭坤業，協助處理壢新醫院院長張煥禎逃漏稅案的認罪協商，...

關說疑案邱太三不彈劾 蔡清祥：尊重監察院

法務部前部長邱太三被指與桃園地檢署前檢察長彭坤業關說法庭認罪協商程序疑案，監察院兩度決議邱太三彈劾案不成立；法務部長蔡清...

縱火被逮推給小狗 男涉公共危險起訴

新北一名陳姓男子酒後常情緒失控，且與家人鬧到感情不睦，竟在住家廁所縱火，差點把房子燒掉，事後還將責任推給家中小狗，結果說...

大盜偷金飾變賣 到酒店揮霍遭法辦

葉姓男子涉嫌從1月起在台南市安南區犯下5起住宅竊盜案，偷走金項鍊和手飾變賣，還盜刷被害人信用卡，所得約20多萬元後拿到酒...

七旬老翁不滿分手殺害小16歲女友 法院今判處無期徒刑

雲林71歲楊姓老翁與在某農會上班小他16歲的陳姓婦女同居，陳婦去年6月提出分手，讓楊男不悅多次與陳婦爭吵，楊當時懷疑陳婦...

藍委抗議外交部受阻 陳宜民今到庭說明

「卡神」案風波發生時，數名國民黨立委到外交部抗議受阻，與現場的保六總隊員警發生衝突，其中一名女警被立委陳宜民拍落帽子，且...

熱門新聞

汐止機車追撞左轉賓士車 騎士為超車送醫不治

汐止車禍騎士撞賓士身亡 網友：台灣這法律真要命

澎湖漁船竟私載運7.1萬個口罩遭查獲 船長辯：給家人用

夫妻分房8年相敬如「冰」 先生求歡老婆冷回：自己DIY

禍不單行！ 轎車停在自家門前被撞 還要吃罰單

買按摩機器人拖延貨款 台大「機器人教父」要付155萬元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。