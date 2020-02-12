居家防疫違反規定 徐國勇：再提升強度至強制隔離

內政部長徐國勇今天到基隆視察新冠肺炎（武漢肺炎）防疫工作執行成效，他說，居家為防疫工作的重點，第一個進入點就是隔離點，由衛福部決定居家處所，如果違反相關居家防疫規定，就依傳染病防治法再提升強度至強制隔離。

當初很多人好奇為何他要將違反居家隔離案件比照重大刑案辦理，現在證明了這個做法是對的，快速的找到違反居家隔離及居家檢疫對象，並執行強制隔離，將有助防疫成效。

徐國勇今天下午4點半訪視基隆市警察局執行新冠肺炎防疫工作情形，並轉達總統對警察同仁辛勞付出之感謝，部長於會中表示，同仁要認知防疫不僅是衛福部的工作，警察也是主責單位之一，防疫等同作戰，作戰等於國安，我們警察係屬國安體系的一環，絕不能置身事外；尤其感謝基隆市警察局在寶瓶星號靠港檢疫案之協助，讓檢疫工作能順利完成。

為落實防疫工作執行，徐國勇指示防疫重點，一是邊境管理，二是入境追蹤。防疫要從一開始阻絕境外，邊境管理就是健康聲明書的填寫收受之協助，同仁執行相關勤務應落實相關防疫措施，另對於已經入境的確診及潛在風險人員，落實入境追蹤，包含居家隔離、居家檢疫及自主管理，並由衛生單位掌握疫情發展狀況，依強度執行入境後的追蹤。

他說，居家為防疫工作的重點，第一個進入點就是隔離點，由衛福部決定居家處所，如果違反相關居家防疫規定，就依傳染病防治法再提升強度至強制隔離。當初很多人好奇為何他要將違反居家隔離案件比照重大刑案辦理，現在證明了這個做法是對的，快速的找到違反居家隔離及居家檢疫對象，並執行強制隔離，將有助防疫成效及警察形象之建立。

徐國勇指出，防疫工作任務分工須指揮明確，地方警察機關如有執行疑慮，可以立即向警政署詢問，由共同上級機關下達命令，防疫工作程序跟結果一樣重要，不可因結果而否定防疫的過程，我們也是守住了程序才能阻止可能疫情的擴散，也才能贏的其他國家的尊重。