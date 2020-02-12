衛生紙之亂 貿易公司員工傳紙廠缺貨到案說明

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情延燒，有人透過LINE群組散布衛生紙、尿布等民生物資即將缺貨等假訊息，引發民眾前往賣場搶購，調查局查出散布謠言的是某貿易公司陳姓員工，並通知其今日到台北市調處說明，他對於犯行坦承不諱。

調查局表示，新冠肺炎疫情愈趨嚴峻之際，國內疫情走向及潛在經濟衝擊均受民眾高度關注，「假訊息防制中心」為穩定民眾對疫情不安情緒並防止有心人士刻意炒作，已迅速針對近期網路謠傳民生物資即將缺貨的不實訊息進行調查。

經溯源調查，確認近期於網路媒體謠傳的LINE群組不實訊息「因武漢肺炎船運公司不靠港，亞洲航線將全面停擺，紙廠及衛生棉無漿可用將缺貨，建議儘速囤貨」及「因荷蘭罷工及原計出貨之數千噸紙漿亦全數延宕」等訊息，是由我國某貿易公司陳姓員工所散布。

調查局指出，該名員工已於今日由台北市調查處通知到案說明，證實其確有散布不實訊息情事。在此呼籲，將持續依法針對有引發社會動盪的不實訊息，積極溯源查辦，民眾勿轉傳不實訊息以免誤蹈法網。