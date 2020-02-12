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高雄氣爆二審定4月宣判 榮化李謀偉：盼給自新機會

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導
李長榮化工前董座李謀偉今天出庭表示氣爆後他立即道歉，並努力改善工安，投入協助災民。圖／報系資料照

6年前高雄氣爆事件造成32死及321人輕重傷，高雄市政府官員、李長榮化工、華運倉儲共12名被告被依業務過失致死罪起訴，一審全重判；全案上訴後歷經1年多，高雄高分院合議庭排定明天最後一次開庭後，4月24日上午10點半宣判。

今天下午李長榮化工前董座李謀偉、氣爆當晚榮化的值班組長蔡永堅出庭，李謀偉表示，從氣爆發生第2天起他就道歉、承認缺失，覺得榮化一定要負責任，「我常常在想要如何照顧受難者，加強工安，不要再有這樣的事發生。」他還說若需負過失刑責，盼給他自新的機會。

李謀偉承認確實對於管線群的管理有盲點，案發後一直想如何改進；他委任律師團指出，榮化公司架構完整，有專責的風險管理單位，重視工安，李基於信賴分層負責，且相信良好的工安紀錄，沒能事先預見會氣爆，已盡到注意的義務。

蔡永堅則說，對長期埋在地下的管線的安全與信任，也沒遇過氣爆，但案發當晚他發現丙烯流量驟降，自認「我的操作沒脫離公司SOP（指標準作業程序）」；而原本在氣爆後約半年就已可退休，蔡一度哽咽，表示因官司未完無法離職，希望能給他自新的機會，餘生好好彌補災民。

合議庭本周將12名被告分成4次開庭，對於自己被指控的過失罪嫌做最後陳述，明天包括李長榮化工時任大社廠長王溪州等4人將出庭。

高雄氣爆案12名被告一審時全否認有過失，但一審認定市府及廠商都有疏失，全依業務過失致死罪判刑，包括埋管線時任高雄市政府工務局幫工程司趙建喬、副工程司楊宗仁、工程員邱炳文都判4年10月徒刑；榮化董事長李謀偉、大社廠長王溪州、值班組長蔡永堅、操作領班李瑞麟、操作員黃進銘、工程師沈銘修判4年；華運倉儲時任領班黃建發、工程師陳佳亨、操作員洪光林判4年半。由於業務過失致死罪最重本刑為5年以下徒刑，一審判決被視為「幾乎判到滿」。

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