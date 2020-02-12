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退役中校成共諜 新北地院裁定繼續限制出境出海

中央社 / 新北12日電

空軍退役中校杜永心，遭中國中央軍事委員會政治工作部吸收替中國發展組織，去年底遭新北地檢署起訴後，杜男一度請求解除境管，新北地方法院10日裁定限制杜男出境、出海8個月。

起訴書指出，杜永心赴中國經商期間，遭共軍情報單位中央軍事委員會政治工作部某科長吸收為共諜，替中國發展組織。

杜永心回台後，意圖吸收有經濟困難的蔡姓中校，甚至要求蔡男自拍祝賀這名科長晉升影片，還要蔡男在影片中表示：「兩岸未來一定統一，如果發生戰事將不會採取任何作為，配合祖國」。

新北地檢署去年12月23日依違反國家安全法起訴杜男，全案移審新北地院後，杜男請求解除境管，檢方則聲請繼續限制出境出海。

新北地院合議庭認為，杜男有多名親戚居住中國，且在香港、中國也都開立銀行帳戶，因此有出境後滯留海外不歸的風險，日前裁定繼續限制杜男出境、出海8個月。

新北 空軍
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