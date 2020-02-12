邱太三、彭坤業彈劾未過 「還我清白」遭批廉價

國安會前諮詢委員、法務部前部長邱太三被質疑涉嫌關說桃園地檢署檢察長彭坤業，協助處理壢新醫院院長張煥禎逃漏稅案的認罪協商，高檢署調查後認定彭指示下屬處理認罪協商案的行為不當。監察委員林雅鋒、王美玉、高涌誠調查報告，但監察院兩度彈劾邱太三、彭坤業未果。邱、彭回應「還公道、還清白」，但檢界有不同聲音，士林地檢署檢察官蔡啟文批評「『還我清白』這四字，在沒有羞恥心的人的心目中，更是何其廉價！」

彭坤業去年3月17日接到邱太三的電話，約定翌日晚餐，邱當時表示是以「國安諮詢」名義和他談話，聊到參審、陪審等司法改革議題。餐會結束之際，邱提到壢新醫院院長張煥禎的逃漏稅案「公訴檢察官一開始同意要認罪協商，後來又反悔」，這樣子出爾反爾嚴重影響司法公信力。

高檢署事後調查，邱說和彭的聚餐是基於國安會諮詢委員的職責，主要是談司改與桃檢的人力問題，他是「好意提醒」彭，況且司改問題也是他被總統蔡英文賦予的職責。邱說，有次在一場張煥禎在場的下午茶宴會，有人問他「認罪協商檢察官是不是可以反悔？」，他認為只有在報告不履行條件時檢察官才可撤回，才好心提醒彭坤業。調查小組問邱「是誰問的？」，邱回答「不方便說明」。

彭坤業去年3月19日經襄閱楊挺宏致電蔡正傑，由蔡詢問承辦案件的陳嘉義檢察官了解本案。蔡後來自行決定、經陳同意後，找來另名檢察官李承陶協助本案。但在李協助公訴蒞庭後，陳嘉義是否繼續承辦本案，蔡和陳的認知相左，結果這件事被貼到檢察官論壇，火燒了起來。

彭表示，只是「提醒」將訴訟的協商程序走完，非決定認罪協商內容、執行或不執行（金額、刑期）。彭稱，猜想檢察官或許有隱情，才會建議以會議方式處理，集思廣益，避免私相授受疑慮，沒想到這樣的考慮，竟被認為是「檢察長指示一定要與被告及辯護人達成認罪協商」。

監察院昨天第2次彈劾邱太三、彭坤業，審查委員為高鳳仙、仉桂美、楊芳婉、蔡培村、陳慶財、林盛豐、趙永清、蔡崇義與孫大川等9人，邱太三部分為全部不同意，而彭坤業部分只有蔡崇義同意，其餘不同意。

士檢檢察官蔡啟文今在檢察官論壇上貼文，全文如下：