邱太三、彭坤業彈劾未過 「還我清白」遭批廉價
國安會前諮詢委員、法務部前部長邱太三被質疑涉嫌關說桃園地檢署檢察長彭坤業，協助處理壢新醫院院長張煥禎逃漏稅案的認罪協商，高檢署調查後認定彭指示下屬處理認罪協商案的行為不當。監察委員林雅鋒、王美玉、高涌誠調查報告，但監察院兩度彈劾邱太三、彭坤業未果。邱、彭回應「還公道、還清白」，但檢界有不同聲音，士林地檢署檢察官蔡啟文批評「『還我清白』這四字，在沒有羞恥心的人的心目中，更是何其廉價！」
彭坤業去年3月17日接到邱太三的電話，約定翌日晚餐，邱當時表示是以「國安諮詢」名義和他談話，聊到參審、陪審等司法改革議題。餐會結束之際，邱提到壢新醫院院長張煥禎的逃漏稅案「公訴檢察官一開始同意要認罪協商，後來又反悔」，這樣子出爾反爾嚴重影響司法公信力。
高檢署事後調查，邱說和彭的聚餐是基於國安會諮詢委員的職責，主要是談司改與桃檢的人力問題，他是「好意提醒」彭，況且司改問題也是他被總統蔡英文賦予的職責。邱說，有次在一場張煥禎在場的下午茶宴會，有人問他「認罪協商檢察官是不是可以反悔？」，他認為只有在報告不履行條件時檢察官才可撤回，才好心提醒彭坤業。調查小組問邱「是誰問的？」，邱回答「不方便說明」。
彭坤業去年3月19日經襄閱楊挺宏致電蔡正傑，由蔡詢問承辦案件的陳嘉義檢察官了解本案。蔡後來自行決定、經陳同意後，找來另名檢察官李承陶協助本案。但在李協助公訴蒞庭後，陳嘉義是否繼續承辦本案，蔡和陳的認知相左，結果這件事被貼到檢察官論壇，火燒了起來。
彭表示，只是「提醒」將訴訟的協商程序走完，非決定認罪協商內容、執行或不執行（金額、刑期）。彭稱，猜想檢察官或許有隱情，才會建議以會議方式處理，集思廣益，避免私相授受疑慮，沒想到這樣的考慮，竟被認為是「檢察長指示一定要與被告及辯護人達成認罪協商」。
監察院昨天第2次彈劾邱太三、彭坤業，審查委員為高鳳仙、仉桂美、楊芳婉、蔡培村、陳慶財、林盛豐、趙永清、蔡崇義與孫大川等9人，邱太三部分為全部不同意，而彭坤業部分只有蔡崇義同意，其餘不同意。
士檢檢察官蔡啟文今在檢察官論壇上貼文，全文如下：
《政黨利益下的還我清白？》
猶記得民進黨四年前贏得總統大選後，任命邱太三擔任法務部長，不久後，法務部竟推薦因關說高本檢檢察官不對柯建銘所涉案件提起上訴而去職的高本檢檢察長陳守煌（已轉任律師）擔任大法官，陳守煌在外界質疑聲下，無恥地宣稱：感謝還我清白，至於柯建銘？立法院紀律委員會決議：不成案。
四年後，民進黨再度贏得總統大選，具有高度政治任命性質的監察院於昨日竟決議因關說桃園地檢檢察官為逃漏鉅額稅款的被告進行認罪協商而去職的邱太三、調職的桃園地檢署檢察長（已調任高本檢主任檢察官）彭坤業的彈劾均不成立，彭坤業忙不迭地立即無恥地宣稱：感謝還我清白，至於邱太三？目前看來，似乎尚有部分知恥之心，仍保持沉默中。
以上套路，在政黨利益勝於一切之下，必然反覆重演；還我清白這四字，在沒有羞恥心的人的心目中，更是何其廉價！檢審委員們，相信各位必是認為在高舉司法改革大旗而執政的民進黨政治任命下的監察院能夠發揮澄清吏治功能，才於去年決議將彭坤業的懲處案併交監察院調查，然而，不幸地，各位失望了，那麼，按照我所知道的人事法規，你們或是在蔡碧仲次長發生嚴重發言 失當時，予以嚴正糾錯的蔡部長，均仍可提案重行審議，並在無法彈劾的情形下，以其他規範嚴懲彭坤業，例如至少將其調離高本檢主任檢察官一職，如若不然，司法關說的毒瘤，將使我們的法治停滯不前，所謂司法改革？終將是由政黨利益主導下的一場外表華麗、內中虛無的無聊把戲，換個白話一點的，對權貴來說，管他甚麼參審、陪審…，只要在前端的檢察階段，好好攀關係，吃個幾頓飯，遵守潛規則(尚在升遷期間者，為之美言；已獲檢察高官職務者於卸任（無論是平安下莊還是不名譽去職）後，幫他成立基金會、讓他擔任企業門神等等)，就可永保安康。
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