揪感心！八德警民辦寒冬送暖 盼拋磚引玉

桃園八德警分局和地方善心人士合作，共同舉辦寒冬送暖活動，發放白米、毛毯等民生必需用品給弱勢家庭，總計有30個家庭受惠。

今日下午八德分局與善心人士團體在八德區廣隆街土地宮廟前廣場辦理寒冬送暖活動，針對派出所轄內廣隆里及廣興里的獨居長者、弱勢家庭發送白米、毛毯、沙拉油、衣物等各項民生用品，讓有需要的民眾在寒冷的冬天能感受到社會的溫暖。

為關懷照顧轄內弱勢族群，八德分局廣興派出所與桃園市海旨玉清宮暨台灣萬助慈善功德會總幹事藍文進，偕同廣隆里、廣興里里長共同辦理關懷及贈送物資活動。總幹事藍文進表示，平日就會募集物資助給需要的民眾，此次活動和八德分局及廣隆、廣興里長共同合作，充分展現警民一家親，希望能拋磚引玉。