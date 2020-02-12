關說疑案邱太三不彈劾 蔡清祥：尊重監察院

法務部前部長邱太三被指與桃園地檢署前檢察長彭坤業關說法庭認罪協商程序疑案，監察院兩度決議邱太三彈劾案不成立；法務部長蔡清祥今天說，尊重監察院的決定，於收到正式調查報告後，將交由檢審會後續處理。

邱太三說，感謝兩次審查會委員都還他清白，他不是關說或關心個案，在乎的是刑事訴訟法中認罪協商的機制，有關機關應正視機制不健全可能引發的疑慮。

邱太三說，台灣高檢署3人小組做出的調查報告，對外僅節錄部分內容，造成誤解；另，檢審會調查小組雖未認定他關說，但他的名譽已受傷，對他來說不公平。

2019年3月，曾任法務部長的國安會前首席諮詢委員邱太三被爆料向彭坤業關說名醫逃稅案的認罪協商程序，邱事後辭去國安委員，法務部則將彭坤業調任高檢署擔任主任檢察官，另指示高檢署調查；去年4月12日檢審會決議將關說疑案移送監察院。