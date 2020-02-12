聽新聞
test
0:00 / 0:00

縱火被逮推給小狗 男涉公共危險起訴

聯合報 / 記者陳俊智／新北即時報導
新北一名陳姓男子酒後常情緒失控，且與家人鬧到感情不睦，竟在住家廁所縱火，差點把房子燒掉，事後還將責任推給家中小狗，結果說法未被採信，今天被新北地檢署依公共危險罪起訴（示意圖）。本報資料照片

新北一名陳姓男子酒後常情緒失控，且與家人鬧到感情不睦，竟在住家廁所縱火，差點把房子燒掉，事後還將責任推給家中小狗，結果說法未被採信，今天被新北地檢署依公共危險罪起訴。

起訴指出，今年1月初，陳男在廁所點燃外套、包包、垃圾和沙拉油等物，約莫15分鐘後才驚覺事情不妙灌救，見火勢熄滅後就回房睡覺。其他家人返家看到廁所被燻黑，地上滿是被燒毀的雜物，決定不再容忍。

偵訊時，陳男否認縱火，辯稱是家人養的小狗將他煮菜不慎引燃的紙團叼進廁所才會著火，但無法交代為何外套、包包和沙拉油等物會出現在廁所。

檢方調查，陳男供稱小狗叼走他煮菜不慎引燃的紙團，但小狗嘴巴和身體均無被火燒過的痕跡，所以未採信其說法，並依放火燒毀現供人使用住宅未遂罪起訴。

新北 縱火
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

玉井佛堂縱火7死 檢求死刑

台南玉井前輩堂縱火凶嫌 移審後裁定續押

疑家人說他壞話 縱火害母死姊傷

新店彩券行兒子縱火燒死母 檢方依殺人罪聲押

相關新聞

關說疑案邱太三不彈劾 蔡清祥：尊重監察院

法務部前部長邱太三被指與桃園地檢署前檢察長彭坤業關說法庭認罪協商程序疑案，監察院兩度決議邱太三彈劾案不成立；法務部長蔡清...

藍委抗議外交部受阻 陳宜民今到庭說明

「卡神」案風波發生時，數名國民黨立委到外交部抗議受阻，與現場的保六總隊員警發生衝突，其中一名女警被立委陳宜民拍落帽子，且...

為防疫打氣 徐國勇頒發加菜金感謝移民署

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情升溫後，台灣各政府展開合作防堵疫情，其中站在國境第一線的移民署，更是從春節前忙碌到現在，內政部長...

邱太三、彭坤業彈劾未過 「還我清白」遭批廉價

國安會前諮詢委員、法務部前部長邱太三被質疑涉嫌關說桃園地檢署檢察長彭坤業，協助處理壢新醫院院長張煥禎逃漏稅案的認罪協商，...

縱火被逮推給小狗 男涉公共危險起訴

新北一名陳姓男子酒後常情緒失控，且與家人鬧到感情不睦，竟在住家廁所縱火，差點把房子燒掉，事後還將責任推給家中小狗，結果說...

大盜偷金飾變賣 到酒店揮霍遭法辦

葉姓男子涉嫌從1月起在台南市安南區犯下5起住宅竊盜案，偷走金項鍊和手飾變賣，還盜刷被害人信用卡，所得約20多萬元後拿到酒...

七旬老翁不滿分手殺害小16歲女友 法院今判處無期徒刑

雲林71歲楊姓老翁與在某農會上班小他16歲的陳姓婦女同居，陳婦去年6月提出分手，讓楊男不悅多次與陳婦爭吵，楊當時懷疑陳婦...

曲棍球案檢察官遭彈劾2月14日開庭 台中高分檢：無違誤

台中地檢署檢察官陳隆翔在彰檢任內，偵辦曲棍球協會相關人員侵占公款案件，去年遭監察院彈劾，本案經監察院發文要求調查相關疏失...

教唆偽造本票 陳盈潔逆轉判無罪

資深藝人陳盈潔被控教唆以妹妹陳郁心名義簽本票，向友人邱湖借款280萬元，台北地院依教唆偽造有價證券罪判她3年2月徒刑。陳盈潔上訴堅持無罪，高等法院今改判無罪。

找帥哥誘惑、解蠱 被徵信坑4千萬…結果小三還在

女醫師懷疑醫師丈夫與王女婚外情，委託徵信業調查。徵信業黃姓總經理以聘請帥哥誘惑王女結婚為由，佯稱要買鑽戒、買房屋，又稱女醫師被下蠱要解煞，痛宰女醫師4000多萬，最後女醫師發現王女還是沒離開丈夫，告徵信業者詐欺並求償，台中地院判徵信社負責人等賠償3486萬。此案仍可上訴。

採購沒付款挨告 台大機器人中心敗訴

台大智慧機器人及自動化國際研究中心主任羅仁權被控，授權陳姓博士研究生向廠商採購組裝按摩機器人，廠商遲未收到155萬貨款，提民事訴訟要求台大、羅仁權及陳研究生付貨款。羅否認同意與授權學生採購，台北地方法院不採信說詞，判羅應給付155萬元貨款，可上訴。

男缺錢將15歲兒子帳戶供詐團使用 法官判刑3月

台中市民趙姓男子貪圖小利，2017年提供未成年兒子（15歲）的存摺、提款卡給詐騙集團，約定每月5、6千元為代價，供詐團向...

熱門新聞

汐止機車追撞左轉賓士車 騎士為超車送醫不治

汐止車禍騎士撞賓士身亡 網友：台灣這法律真要命

澎湖漁船竟私載運7.1萬個口罩遭查獲 船長辯：給家人用

夫妻分房8年相敬如「冰」 先生求歡老婆冷回：自己DIY

中油管線疑漏油汙染內湖下水道 花4天仍未找到漏油點

登山名人困針山峭壁 直升機高難度救回

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。