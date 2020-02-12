縱火被逮推給小狗 男涉公共危險起訴

新北一名陳姓男子酒後常情緒失控，且與家人鬧到感情不睦，竟在住家廁所縱火，差點把房子燒掉，事後還將責任推給家中小狗，結果說法未被採信，今天被新北地檢署依公共危險罪起訴。

起訴指出，今年1月初，陳男在廁所點燃外套、包包、垃圾和沙拉油等物，約莫15分鐘後才驚覺事情不妙灌救，見火勢熄滅後就回房睡覺。其他家人返家看到廁所被燻黑，地上滿是被燒毀的雜物，決定不再容忍。

偵訊時，陳男否認縱火，辯稱是家人養的小狗將他煮菜不慎引燃的紙團叼進廁所才會著火，但無法交代為何外套、包包和沙拉油等物會出現在廁所。

檢方調查，陳男供稱小狗叼走他煮菜不慎引燃的紙團，但小狗嘴巴和身體均無被火燒過的痕跡，所以未採信其說法，並依放火燒毀現供人使用住宅未遂罪起訴。