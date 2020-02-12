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七旬老翁不滿分手殺害小16歲女友 法院今判處無期徒刑

聯合報 / 記者李京昇／雲林縣即時報導
在雲林某農會上班的陳姓婦女被楊姓同居男友刺殺死亡。記者李京昇／翻攝

雲林71歲楊姓老翁與在某農會上班小他16歲的陳姓婦女同居，陳婦去年6月提出分手，讓楊男不悅多次與陳婦爭吵，楊當時懷疑陳婦另結新歡痛下殺機，去年7月某日將陳女刺成重傷導致不治，雲林地方法院今天以殺人罪嫌判處楊男處無期徒刑，褫奪公權終身。

根據法院調查，楊男未婚與陳婦認識6年多，兩人去年成為男女朋友，並同居約半年，雙方年齡差距16歲；去年6月陳婦要求分手，但楊男一直放不下，兩人因而經常吵架，楊甚至動手打人，讓陳女不堪其擾，聲請保護令獲准。

去年7月陳女聲請保護令才不到2天，楊男趁陳清晨要到農會上班，埋伏在農會停車場，兩人再發生爭吵，楊男拿出預藏的刀將刺擊陳女7刀，陳婦經送醫不治死亡，警方很快逮捕楊男，楊當時也坦承犯行。

判決書指出，被告手段雖然凶殘，且造成被害人無可彌補損害，但審酌被告行凶主因在於被害人不再繼續交往，而被告長年鬱鬱寡歡，易感寂寞，在高度憂鬱及焦慮狀態下採取此種激烈、殘酷方式殺害被害人。

判決書中提到，死刑具有不可逆性，基於對生命價值、生命權及人道之基本尊重，加上被告已滿71歲，而無期徒刑依法須執行逾25年，才能申請假釋出獄。

因此合議庭再三考量，認被告所為犯行尚無剝奪被告生命而與社會永久隔離必要，因而審慎量處無期徒刑，宣告褫奪公權終身。

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