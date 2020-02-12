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藍委抗議外交部受阻 陳宜民今到庭說明

聯合報 / 賴佩璇/台北即時報導
陳宜民訊後獲請回，低調不願受訪。記者賴佩璇／攝影。

「卡神」案風波發生時，數名國民黨立委到外交部抗議受阻，與現場的保六總隊員警發生衝突，其中一名女警被立委陳宜民拍落帽子，且因推擠差點跌落階梯。外交部告發藍委涉嫌妨害公務等罪，台北地檢署去年傳喚陳姓保六女警出庭作證，並勘查過事發現場影片，今以被告身分傳喚陳宜民，陳訊後請回。

國民黨立委去年12月6日上午赴外交部抗議「蘇啟誠案」，過程中陳宜民與一名女警發生肢體衝突，陳宜民要求女警表明身分，伸手將女警帽子拍落，並伸手推擠女警要求離開，導致該名女警差點跌落階梯。

不只有陳宜民動粗，根據國民黨團臉書專頁的直播影片。包含曾銘宗、林德福、林金結等藍營立委及議員，團團包圍住一名外交部官員。幾名藍營立委頻頻吼叫，「你是哪個單位的？」對方回答單位後，他們卻不罷休，繼續說道，「公眾會？送到地檢署去好了！」

內政部長徐國勇親自慰問該女警，並強調應尊重警察尊嚴。事後，陳宜民還否認自己知道對方是保六員警，但被udn獨家影片踢爆說謊，外交部在10日告發藍委涉嫌妨害公務等罪。

北檢分他字案調查，檢察官郭建鈺負責偵辦。11日上午，檢方傳喚陳姓保六女警到庭作證，以釐清當天案發經過，庭訊50分鐘後請回。檢方今下午以被告身分傳喚陳宜民，陳訊後請回，低調不願受訪。

陳宜民 外交部 國民黨
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