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趴汽車引擎蓋追妻遭摔死 法官判凶手13年有期徒刑

中央社 / 桃園12日電

謝姓男子與張姓女子婚後感情生變，張女另結交男友潘敏弘，去年謝男約張女見面並趴在汽車引擎蓋勸張女返家，遭潘男與蔡男摔下車致死，法院分別判處13年及13年2個月有期徒刑。

桃園地方檢察署指出，謝男與張女結婚約20年並育2男1女，雖感情生變但未離婚，張女也離家與男子潘敏弘交往並同居，去年2月2日當天，謝男託友人約妻子在觀音區見面，張女與潘敏弘搭乘友人蔡佳煒的車赴約。

檢察官表示，謝男見妻子到場，上前要求張女與潘敏弘下車理論，但2人非但沒下車，蔡佳煒更駕車離開，謝男見狀便跳上車輛引擎蓋，靠雙手握住高速行駛車輛的窗戶梁柱支撐險象環生，在行駛10.9公里後，謝男因體力不支遭甩飛落地，送醫後因顱內出血等因素傷重不治。

地檢署去年6月起訴蔡佳煒與潘敏弘，檢方認為，蔡佳煒與潘敏弘明知趴在引擎蓋上的謝男，從高速行駛的車輛引擎蓋摔落可能致死卻不願停車，已經涉嫌殺人。至於同在車上的張女，因不斷要求蔡佳煒減速，但她無力控制車輛無法阻擋悲劇發生，罪嫌不足不予起訴。

法官認為，蔡佳煒、潘敏弘與謝男不相識，卻以急速駕車、蛇行、急煞等方式，導致謝男摔落地面死亡，偵訊時也矢口否認殺人犯行，且未與被害人家屬達成和解或賠償任何損害，審酌後依共同殺人罪分別判處潘敏弘13年有期徒刑，蔡佳煒13年2月有期徒刑，可以上訴。

殺人 結婚 檢察官
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