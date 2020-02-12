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桃園男子竄改防疫資訊 刑事局依法送辦

中央社 / 台北12日電

刑事局日前接獲中央流行疫情指揮中心通報，有網友竄改其就醫宣導海報並轉傳Line群組，經警方追查發現，為桃園市一名范姓男子基於善意提醒親友所為，全案函送桃園地檢署偵辦。

刑事局今天舉行「『防疫大作戰』切勿任意更（竄）改防疫宣導資訊」破案記者會，偵查第七大隊副大隊長徐釗斌表示，1月底接獲中央流行疫情指揮中心通報，有網友竄改1月25日所製作「就醫民眾及陪同家屬請注意」宣導海報，並於Line群組轉傳。

經查宣導海報原文為「就診時務必主動告知，發病前14日內之旅遊史、職業別、接觸史以及是否群聚（TOCC）」文字內容；但遭網友更（竄）改為「若有發燒且發病，前14日之內曾去過大陸，請至長庚醫院或衛福部桃園醫院就診」。

中央流行疫情指揮中心認為，此舉有引起民眾前往上述兩間醫院就診恐慌之虞，並影響其對外發布疫情及防治措施等相關資訊的正確性。

經警方追查發現，涉案者為桃園市龍潭區一名50多歲范姓男子，並於昨天查獲到案。

范男供稱，他在1月25日於Line軟體收到「就醫民眾及陪同家屬請注意」的防疫宣導圖片，自己基於好意才更改文字內容，藉此提醒同樣住在桃園地區的親友，並無意圖散布假訊息。

全案詢後將依偽造文書罪嫌函送桃園地檢署偵辦。

刑事局呼籲，為因應武漢肺炎防疫，中央流行疫情指揮中心統一對外發布疫情及防治措施等相關資訊，並製作相關宣導文宣或海報公布於衛福部疾管署網站，民眾可多加下載使用，但切勿任意更（竄）改宣導資訊或散布不實疫情訊息，以免影響全國防疫資訊的正確性。

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