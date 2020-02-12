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曲棍球案檢察官遭彈劾2月14日開庭 台中高分檢：無違誤

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導
台中地檢署檢察官陳隆翔（圖中），因偵辦曲棍球協會相關人員侵占公款案件，去年遭監委彈劾，職務法庭將於2月14日開庭公開審理。圖／本報資料照

台中地檢署檢察官陳隆翔在彰檢任內，偵辦曲棍球協會相關人員侵占公款案件，去年遭監察院彈劾，本案經監察院發文要求調查相關疏失，台中高分檢調卷詳查後，認偵辦檢察官陳隆翔，已盡調查能事，無怠惰失職、無何違誤。職務法庭將於2月14日開庭公開審理。

職務法庭將於2月14日下午2時30分許，在台灣高等法院刑事專一法庭（臺北市中正區博愛路127號），就本案召開準備程序，並進行公開審理；另財團法人民間司法改革基金會亦在其官方網站號召觀察員及民眾參與旁聽。

檢察官陳隆翔偵辦曲棍球協會相關人員侵占公款案件，去年5月遭監委彈劾，指認事用法有重大違誤，嚴重違反辦案程序。中檢發起全國檢察官「捍衛司法尊嚴」連署，一、二、三審檢察官共有922人連署，而國內有檢察官1352人，連署人數達3分之2。

監察院曾發文台中高分檢等單位，要求就本件彈劾案提出檢討報告，暨要求調查相關疏失。經台中高分檢調卷詳查後，結論如下：

本件立案後，即調閱林滄敏等相關人員之金融帳戶、三親等之大額通貨資料與銀行相關借貸情形，及雙向通聯紀錄，進行交叉分析比對，總共調查之供述及非供述證據資料，計7大宗，共1898頁之多。因均查無林滄敏涉案事證，檢察官認已無傳喚林滄敏之必要而將其簽結。

本案已詳盡調查能事，並無何怠惰失職輕率結案之情形，所為之事實認定及法律適用，亦均合乎經驗法則及實務上一般之辦案程序，並無何違誤，更無違檢察官倫理規範。另彰化地檢就扣押物，徵得被告李淑惠同意拋棄而銷毀之處理流程，亦為實務上常見的處理方式，於法並無不合。

調查結論，並指本案監察委員一而再，再而三質疑檢察官為何未傳訊偵辦林滄敏，且一再表示會有政治聯想，並要以彈劾檢察官作為再審之依據。對毫無涉案事證之人，強求檢察官應予傳訊偵辦，不但態度明顯偏頗，與憲法人身自由保障之意旨有違，並有違刑事訴訟法無罪推定原則，及不得先行傳訊被告之規定，且已侵越檢察官於個案事實認定、法律適用及程序進行之核心職權事項。

檢察官陳隆翔擬向職務法庭聲請勘驗有關監察委員約詢時之錄音檔案，以證明本案監察委員確有違反「監察院監察委員自律規範」之行為。

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