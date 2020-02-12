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男缺錢將15歲兒子帳戶供詐團使用 法官判刑3月

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導
台中市民趙姓男子提供未成年兒子的存摺、提款卡給詐騙集團，約定每月5、6千元為代價，供詐團向楊男等5人詐得新台幣8萬3000元，台中地院今天依幫助詐欺取財罪將趙男判刑3月，得易科罰金。圖／本報資料照

台中市民趙姓男子貪圖小利，2017年提供未成年兒子（15歲）的存摺、提款卡給詐騙集團，約定每月5、6千元為代價，供詐團向楊男等5人詐得新台幣8萬3000元，經被害人報警查獲，台中地院今天依幫助詐欺取財罪將趙男判刑3月，得易科罰金。

判決書指出，趙男（38歲）於2017年5月底，在不詳處所，將他不知情兒子（15歲）所有的中國信託商業銀行帳戶的存摺、提款卡（含密碼），以約定每月新台幣5 、6千元為代價，交付予其陳姓友人（由檢察官另案偵辦中）。

由陳男提供予詐騙集團成員，再由詐團成員於同年6月間，先後向楊男、小俊、黃女、林女、范男等5人詐財，共詐得新台幣8萬3000元，詐團成員在趙男兒子的帳戶款項提領一空，經被害人發覺受騙報警處理，員警循線查獲趙男。

趙男否認幫助詐欺取財犯行，辯稱「我跟陳男是在廟會認識的朋友，2017年5月底左右，陳男說自己在經營網拍，需要金融帳戶，且表示若提供帳戶願意一個月給伊5 、6千元的回饋金。因為當時我經濟狀況不佳，又積欠信用卡費用沒辦法申辦帳戶，遂將兒子的帳戶交給陳，不知道陳會拿去做非法使用」，法官不採信，予以判刑。

法官審酌，趙男輕率提供中信帳戶之存摺、提款卡及密碼等金融資料予他人作為不法目的使用，使詐欺集團得有恃無恐，藉由該等人頭帳戶遂行渠等犯罪計畫，不僅助長詐欺集團之猖獗與詐欺取財犯罪之歪風，且增加犯罪查緝與被害人事後追償之困難，嚴重影響社會金融交易秩序，將趙判刑3月。

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