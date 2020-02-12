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賣黑心油給強冠公司 地下油商郭盈志判20年定讞

聯合報 / 記者林孟潔/台北即時報導
郭盈志（原名郭烈成）。本報資料照片

黑心油風波多年前引起恐慌，地下油商郭盈志（原名為郭烈成）購買劣質飼料油、豬油後，再販售劣質豬油給強冠公司，高雄高分院更二審依違反食安法等判郭20年徒刑，最高法院今駁回上訴，全案定讞。

郭盈志向進威公司等上游收購劣質飼料油、餿水油及皮革油攪拌煉製；強冠負責人葉文祥、副總經理戴啟川，明知郭盈志等人販賣是來源不明劣質動物混合油、不可供人食用，仍從2014年3月起至同年9月，指示員工採購劣質油，加以精煉後混製成「全統香豬油」等產品，郭盈志共取得650萬5980元不法獲利。

一審郭被判12年，二審改判郭23年6月，最高法院發回更審，高雄高分院更一審依違反食安法、加重詐欺罪判郭19年4月，最高法院仍撤銷原判決發回更審。

高雄高分院更二審去年11月宣判，依幫助犯加重詐欺罪、共犯違反食安法，判郭20年徒刑。最高法院駁回上訴定讞。

【中央社／台北12日電】

販售劣油給強冠公司的地下油商郭烈成，高雄高分院更二審認定他觸犯詐欺、食安法等8罪，各處2年2月至2年11月不等徒刑，共20年。最高法院今天駁回上訴，全案定讞。

郭烈成（改名郭盈志）涉嫌自民國103年2月起，收購來源不明的劣質飼料油、動物混合油，在屏東竹田鄉地下油廠煉製劣質油品，並供給強冠公司製成「全統香豬油」販售，藉此獲利新台幣650萬餘元。

全案起於一名老農發現油廠排出濃臭不明液體檢舉，屏東地檢署103年指揮偵辦，掌握郭烈成油品供應鏈，爆發震驚社會的強冠劣油案。

屏東地方法院於104年7月依詐欺、違反食安法等罪，判郭烈成12年；台灣高等法院高雄分院二審改判23年6月，郭再上訴，最高法院發回更審。

高雄高分院更一審認定郭烈成違反食安法6罪及幫助加重詐欺取財2罪，處19年4月徒刑。案經上訴，最高法院發回更審，高雄高分院更二審認定，郭烈成觸犯食品安全衛生管理法、幫助加重詐欺取財共8罪，判刑共20年。

案經檢察官上訴，最高法院認為，原判決並無違法，今天駁回上訴，全案定讞。

由於郭烈成已因槍砲案入監執行，檢察官將就槍砲案、食安法案件8罪，向法院聲請定合併執行刑。

另方面，強冠公司董事長葉文祥因餿水油案，最高法院判處22年定讞，已發監執行。

地下油商郭盈志在屏東縣竹田鄉設製地下油廠。圖／報系資料照

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