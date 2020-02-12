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他尋獲過世母的機車 開心騎竟吃官司慘判罰1萬

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導
屏東劉姓男子尋獲他家已註銷牌照的機車，繼續騎著使用，卻因懸掛著失竊車牌，高雄高分院侵占離本人持有物罪，處罰金1萬。仍可上訴。圖／本報資料照

屏東劉姓男子前年9月在高屏大橋下草叢尋獲他家已註銷牌照的機車，還掛著另面車牌，他涉騎走繼續使用，不料警方攔查表明是失竊車牌而吃官司；屏東地院法官依寄藏贓物罪處拘役30日，但二審屏院合議庭改判無罪，檢方不服上訴，高雄高分院認為劉明知車牌非他所有，仍掛著使用，再改依侵占離本人持有物罪，處罰金1萬。仍可上訴。

判決指出，劉姓男子（57歲）2018年9月間在高屏大橋下某處草叢中，發現他過世母親的機車，還掛著另一個車牌，他加了油後發現能發動，便騎走使用，不料同年12月6月於屏東市博愛路與公園西路被警方查獲他的車牌是失竊贓物；劉偵訊時否認竊盜，檢方仍依寄藏贓物罪起訴並聲請簡易判決，屏東地院法官處拘役30日、易科罰金3萬元。

劉姓男子提出上訴，辯稱他母親過世後機車的車牌被註銷，原本停放家門口，2018年4月間不見，直到9月他在高屏大橋下草叢尋獲，已掛著別的車牌，他便找友人買汽油來加並騎走；屏院合議庭採信劉應不是替別人隱藏車牌、也不是從別地方收受這個贓物，改判無罪。

不過檢方再上訴，高雄高分院合議庭認為劉姓男子自己也承認知道這個車牌來路不明，卻持續掛在機車上使用，冒充是原有的車牌，明顯有不法意圖，考量劉已與車牌的盧姓失主和解，改依侵占離本人持有物罪處罰金1萬元，若易服勞役10日。

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