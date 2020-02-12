人夫趴車求妻子回家 小王狂飆11公里害他摔死遭判13年

桃園謝姓男子懷疑張姓妻子和潘姓小王有染，去年2月2日目睹兩人同車，要求妻子下車回家未果，整個人趴在引擎蓋上阻擋不讓離去，潘則叫開車的蔡姓友人把謝男甩開，蔡以時速100公里狂飆近11公里害謝重摔落地死亡；法院今依共同殺人各判蔡、潘，13年2月、13年，可上訴。

檢方起訴指出，謝男（47歲）與張姓妻子相處不睦，張另和潘男（47歳）交往同居，去年2月2日小年夜的前一晚深夜，潘、張搭乘另名蔡姓友人（39歲）的車，準備前往觀音區新富路，打算去找張女的另名童姓閨蜜，而童女則由丈夫邱男開車搭載到場見面。

由於謝男事前得知妻子和潘外出，當晚11點趕到現場要談判，先是阻擋在車前要妻子、潘男下車，未料2人不理會還打算離開，謝索性整個人趴到引擎蓋上，僅用雙手抓住檔風玻璃柱，潘則叫開車蔡男踩油門，一路飆到時速100公里，沿途闖紅燈、蛇行10.9公里，張女則大喊「停車，那是我老公」。

結果謝圖中體力不支鬆手，整個人被甩下車重摔馬路，因頭部受重創急救不治。檢方認為，開車的蔡男明知謝趴在車上，身上沒有防護仍加速開車，潘則叫唆蔡甩掉謝，去年6月依殺人、教唆殺人等罪嫌起訴謝、潘。

法院審理時，潘、蔡對於客觀事實都坦承，但矢口否認殺人犯行，合議庭審酌，張女、現場目擊民眾指證歷歷，也表示有看到該車上趴著人，要求減速停車，但潘仍指示蔡快點、將謝甩下車，蔡並重複疾駛後煞車、蛇行、甩車，沿途行車距離達10.9公里。

法院認為，謝趴在車上雖然有妨害蔡、潘行動自由，2人駕車離去雖符合正當防衛要件，但已經逾越必要程度，屬於防衛過當，不得以此免責，另審酌蔡、潘和謝不認識，面對未持任何武器、僅以肉身阻擋的謝，仍急速蛇行害他摔下死亡。

另考量雙方未和解，也沒賠償任何損失，依共同殺人罪各判蔡男、潘男，13年2月、13年。