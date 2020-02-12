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重修山坡地道路擋土牆 男子挨罰6萬法官撤單

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導
台南地院認不能將單純修補舊設施的行為，逕以違章行為裁罰，同時撤銷原處分及訴願決定，可上訴。圖／本報資料照

郭姓男子坐落在玉井區沙子田段山坡地範圍內的國有土地房舍周邊道路、水溝及擋土牆年久失修，2年多前重修施作，台南市府水利局認他未提水土保持計畫，擅自開挖整地，裁罰6萬外，移送檢方偵辦，檢方認犯罪嫌疑不足而不起訴，郭提行政訴訟，經台南地院審理，認郭單純修補舊設施，且未致水土流失或毀損水土保持，撤銷原處分。水利局表示，尊重司法，不會上訴。

水利局主張，郭未擬具水土保持計畫送市府核定，擅自在玉井區沙子田段兩筆屬山坡地範圍內的國有土地房舍周邊施作排水溝及擋土牆等設施，開挖整地面積約169平方公尺。現場會勘後認郭涉違反水土保持法罪嫌移送台南地檢署偵辦，經檢方調查後不予起訴。

而該局認郭擅自在土地開挖整地施作排水溝及擋土牆設施等，仍依違反水土保持法相關規定，前年4月11日裁處6萬元罰鍰。郭不服提起訴願，經農委會駁回後，提起行政訴訟。

郭指出，依2003年及2009年航照圖顯示，國有土地於2003年間已有房屋及周邊道路、水溝、擋土牆設施存在。2017年4月間僅就原已存在卻損壞道路、水溝、擋土牆作修築，並無任何「開發」、「新開挖整地」行為。且該修築行為，並未導致水土流失或毀損水土保持。

水利局主張「水土保持義務人於山坡地或森林區內從事下列行為，應先擬具水土保持計畫送主管機關核定，如屬依法應進行環境影響評估者，並應檢附環境影響評估審查結果一併送核：……一、從事農、林、漁、牧地之開發利用所需修築農路或整坡作業…」。因此依法裁罰6萬元。

當時承攬施作現場工程的工人張福全證稱「水溝、擋土牆都壞了，我按照原來的範圍施作。」。證明郭修築損壞道路、水溝、擋土牆修築行為，係工人按舊有位置範圍施作，並未改變原有地形或地貌。

台南地院認為，市府對於郭所修築範圍僅於裁罰書泛稱「開挖整地面積約169平方公尺」，並未實際比對測量新舊範圍，與其修築前後的地形或地貌，即認定有新開挖整地，對於違章事實認定即有違誤。況且郭的修築行為，並未導致水土流失或毀損水土保持，不能將單純修補舊設施的行為，逕以違章行為裁罰。法官同時撤銷原處分及訴願決定，可上訴。

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