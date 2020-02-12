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中廣為何不賣高育仁？馬英九律師：趙少康條件佳

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導
三中案今天開準備庭，台北地院傳喚馬英九前總統出庭，馬前總統和隨扈都戴著口罩防護。記者邱德祥／攝影

台北地院審理「三中案」今天傳喚前總統馬英九審查國民黨交易中國廣播公司給中廣現任董事長趙少康的過程，檢方質疑馬英九為何不將中廣賣給前立委高育仁？馬的律師吳柏宏、劉紀翔回應說，買家趙少康條件較佳，且依廣播電視法規定，高育仁不能投資廣播事業。

檢方指控，蒐證錄音檔譯文顯示，中投公司前總經理汪海清曾向趙少康表示「主席樂觀其成」，顯示中投前董事長張哲琛有向馬英九報告；趙少康雖出價57億元，但後來因不動產爭議，另導致中投等公司的虧損。

馬英九律師團強調，所謂「樂觀其成」與「指示」意義不同，汪對趙說「樂觀其成」只是為了加強趙少康的購買意願，與「指示使趙少康取得產權的意義不一樣；國民黨是在綜合分析下，才認為趙少康條件較佳，由趙承買中廣比較好。

馬英九今天開庭全程配戴口罩，對法官提問都委由律師團回答；法官原本安排上、下午2個庭期，但庭訊只進行一個半小時就結束。

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