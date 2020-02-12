科技執法計算酒駕族群 高市警今起連3天大執法

高雄市警察局統計去年酒駕肇事案件中，汽車占4成、31歲到60歲達到七成，為肇事高風險群。今天起連3天，規畫實施「強化取締酒駕勤務」，聯合轄下17個分局，針對橋梁、地下道以及聯外道路等，實施封閉市道路臨檢，杜絕用路人酒駕行為。

據高市警局統計，去年酒後駕車造事案件中，汽車酒駕達到4成，31歲到60歲是占整體比例71.5％，在便利超商、含檳榔攤、熱炒店及路邊攤等地發生事故比例也達到3成。

為杜絕酒駕行為，高雄市警局交通大隊強勢執法，今天起一連3天，規畫「封閉式路檢」，強化路檢執勤人數達20人以上，並拉長縱深達40到50公尺，以保護基層執勤員警安全。

另外，在各個橋梁、主要幹道等地，警力部署透過「1加3」警力部署模式，在主要路檢點周遭，規畫至少3組機動攔截警網，讓酒駕用路人見到警方攔查、盤檢想逃逸、躲避臨檢民眾，無處可逃。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康