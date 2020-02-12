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批踢踢鄉民酸韓國瑜「專心市政變笑話」 法官裁定不罰

聯合報 / 記者賴郁薇／高雄即時報導
林姓男網友去年在批踢踢「政黑板」留言，批評高雄市長韓國瑜「專心市政已經變笑話了」，遭依社維法移送，但岡山簡易庭裁定不罰，可抗告。示意圖／報系資料照

林姓男網友去年在批踢踢「政黑板」留言，批評高雄市長韓國瑜「專心市政已經變笑話了」，還酸「事實上這個市長就是在鬼混」，遭警方認定他散布不實謠言，影響公共安寧，甚至足以影響選舉公平性，依社會秩序維護法移送裁處。然而，岡山簡易庭認為構成要件不符，近日裁定不罰，可抗告。

2020總統大選網路戰打得火熱，警方密切網路巡邏，緊盯各路消息。高雄市湖內警分局去年8月17日網路巡邏時，發現批踢踢實業坊看板「政黑板」上，林男在某則關於攸關韓國瑜的不實言論文章下，留言說「專心市政已經變笑話了」、「也就是說他多忙多累都鏡頭下表演給你看」，直嗆韓國瑜「就是在鬼混」。

警方認為林男留言涉及散布不實謠言，足以影響公共安寧、甚至選舉公平性，於是通知林男到案說明。

林男警詢時坦承確有留言，但堅決否認散布謠言，自認是依據記者跟拍內容所發言，且發言內容也是可受公評之事。警方仍依涉嫌違反社會秩序維護法，移送橋頭地院岡山簡易庭裁處。

岡山簡易庭審理，認為林男留言內容只是主觀針對個人從政表現的政治評論，並未有虛構事實，縱然有所偏頗或批判，仍在憲法保障的言論自由範疇中，應給予高度保障，才有利落實民主政治運作；況且，林留言只是針對特定政治人物施政的討論，屬於公共事務，確實是可受公評之事。

簡易庭法官再指，警方移送時並未舉證該則留言有造成聽聞者畏懼、恐慌等負面心理，或影響公共安寧情形，與社會秩序維護法構成要件有所不符，裁定不罰，可抗告。

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