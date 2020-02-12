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夫妻分房8年相敬如「冰」 先生求歡老婆冷回：自己DIY

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導
法院認為，夫妻2人面對對婚姻惡化均未思檢討，加深破壞和諧，造成已存在的芥蒂無法彌補，2人均有不是，判准離婚。示意圖／ingimage

1名人夫和妻子分房14年，以雙方相敬如「冰」，鮮有敦倫之事，和妻子曾傳簡訊稱「我身心靈都沒容納你空間」、「你有需求自己DIY就可以」向法院訴請離婚。妻子反控丈夫不理性溝通，還有暴力行為；法院認為2人消極面對裂痕，放任破裂惡化，均有不是，判准離婚，可上訴。

人夫主張，和妻子結婚近30年，但後來彼此價值觀、個性不合，常常發生口角，直到女兒讀國小後2人就分房，至今達14年，期間相敬如「冰」，也鮮有敦倫（意指男女交合）之事，僅基於生理需求最低程度互動，其餘都視對方為空氣，宛如同住屋簷下的陌生人，令他身心俱疲。

他還說，妻子多次表示「你就過你的，我就過我的」、「我的身、心、靈沒有容納你的空間」，還在房內加裝2道門鎖，用衣櫃阻擋共同衛浴門口，甚至表示「你自己有需求，自己就可以DIY就可以解決啊」，認為妻子完全沒有維持婚姻意願，訴請離婚。

妻子則說，婚後本來相處融洽，但丈夫某日突然要求分房，對方提離婚自己拒絕，他就說「趁我叫你簽趕快簽，否則我把你趕出去」，並有踹門、踢床甚至逼迫性交行為，自己深感害怕才加裝門鎖，另傳簡訊說身心靈沒有容納你空間，是因丈夫無法理性溝通，才要他不要打擾。

妻子認為，是丈夫要求她簽署離婚協議不成，轉而提起離婚訴訟，丈夫挑釁營造夫妻關係不睦現象，暗中蒐集證據，就算認定婚姻有重大破綻，也該將責任歸屬於丈夫所致，請求駁回。

法院傳訊人夫的爸爸到庭，他則說兒子和媳婦不合已經好幾年了，彼此也不太說話。另2人女兒則說，父母上下班時間錯開，分房至少8年以上，見面時雖然會說話，但不是有說有笑，相處氣氛也不親密，算是相敬如賓。

法院認為，根據妻子簡訊內容，可知她無心溝通、面對婚姻困境，也無積極挽回意願，寧願自己獨立過生活，且妻子還說「你為什麼要一直來找我，你自己有需求，你自己就可以DIY」，可見彼此感情不睦，也表明不願再和先生發生性關係，要求對方別再來找她。

法院審酌，2人已分房多年，訴訟期間雙方也沒任何改善，認為妻子主觀上無維持婚姻意願，彼此無法良善對話、形同陌路，夫妻也消極放任冰冷關係持續，無任何積極彌補裂痕之舉，難以期望能繼續共處。

法院也說，夫妻2人面對對婚姻惡化均未思檢討，加深破壞和諧，造成已存在的芥蒂無法彌補，2人均有不是，判准離婚。

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