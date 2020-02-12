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單項體協灌票風波 劉中興5人都緩刑

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導
圖為台北地院。記者王聖藜/攝影

2017年國內單項體育協會全面改選，爆蒐集人頭入會風波，網球協會秘書長劉中興等5人被依違反個資法、偽造文書罪起訴；台北地院審理，5人認罪，都表示悔悟，台北地院今天判他們都緩刑，支付公庫35到75萬元。可上訴。

前年8月，台北地檢署啟動偵查，因劉中興、網協前副秘書長趙安華、棒協前理事長陳太正、羽協秘書長李侑龍、泳協前理事長許東雄認罪，檢方一度處分他們緩起訴，經檢察官職權再議，台灣高檢署發回偵查，再重行起訴。

2017年11月1日至12月20日，體育署為符合國民體育法開放全民參與各單項協會的修法宗旨，建置「民眾申請加入特定體育團體會員預報名專區」網站，提供民眾上網登錄報名，再參與各體育團體理監事改選，劉中興等人控蒐集近3千分個資，換票互灌為人頭會員。

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