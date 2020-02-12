邱太三自訴黃越宏誹謗並求償 刑、民事全逆轉敗

法務部前部長邱太三被法治時報社社長黃越宏指妻子宋富美申請回任法官「是為了司法官的年金而回」，且是向司法院關說的結果，邱不甘名譽遭侵害，自訴誹謗並求償300萬元，要求登報道歉。台北地院判黃賠80萬元，並在四大報任一報登載道歉啟事；高等法院民事庭今廢棄原判決，黃不用賠償、道歉。

刑事部分，邱太三自訴黃誹謗，台北地院原依散布文字誹謗罪處黃拘役50日，得易科罰金，但高等法院已改判無罪確定。

黃越宏2017年間在法治時報、三立電視台「新台灣加油」節目中，指控邱太三關說宋富美回任台中地院法官，並指邱在法官法立法階段，透過民進黨向司法院施壓，邱認為黃所言不實，限期5天道歉，否則提告。

邱太三原揚言對節目主持人廖筱君、律師周武榮提告，但三立電視事後發聲明指出，「未來節目當中涉及當事人名譽或隱私部分，將會以更嚴謹的標準檢視事件議題」，邱因此只對黃越宏提告，除求償300萬元外，要求黃在四大報、法治時報刊登道歉啟事。

邱太三曾說，黃越宏捏造事實，指宋回任法官時，他只是台中一所大學的系主任，「何德何能可以對國民黨團、司法院施壓？」、「當時民進黨席次在立法院不到四分之一，如何施壓？」。

黃越宏則表示，宋富美2011年申請回任台中地院法官，已屆55歲，實務上，超過50歲無論是法官、檢察官申請回任，通常不被考慮，「她是為了優退的司法官年金而回任」，2006年到2016年間，沒有人可以在最後一年回任法官，宋享有例外、特殊狀況。

去年10月24日高院刑事庭判黃無罪的理由是，當時要回任的法官有3位，除了宋富美如願到台中外，另外兩人「非自願」地調到桃園，邱太三在民進黨中有一定的分量與影響力，黃越宏的報導或許與事實不一定一致，但媒體不像司法機關有調查權，他「合理懷疑」而報導，判無罪確定。今天高院民庭宣判的侵權行為損害賠償案為刑事附帶民事訴訟，仍可上訴第三審。