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女友患武漢肺炎還到處騎車亂跑是假的 基隆地檢緩起訴

聯合報 / 記者吳淑君／基隆即時報導
鄭姓男子1月29日在網路散播其女友「患武漢肺炎還到處騎車亂跑，大家要小心，勿被此人給感染到」，經查是假訊息，基隆地檢署約談鄭姓男子及3名證人，昨天偵結，緩起訴處分。記者吳淑君／攝影

新冠肺炎武漢肺炎、Covid-19）還在持續延燒，鄭姓男子1月29日在網路散播女友「患武漢肺炎還到處騎車亂跑，大家要小心，勿被此人給感染到」，經查是假訊息，基隆地檢署約談鄭姓男子及3名證人，昨天偵結，因其犯後承認犯行，事後主動貼文澄清，態度良好獲緩起訴處分。

基隆地檢署指出，新冠肺炎疫情發生後，基隆地方檢察署主動與基隆市警察局、新北市政府警察局金山分局、瑞芳分局、法務部調查局基隆市調查站、法務部調查局航業調查處基隆調查站、內政部警政署基隆港務警察總隊、基隆市衛生局、基隆市及新北市消保官及公平交易委員會製造業競爭處攜手合作，成立聯合查緝平台，積極查緝有關防疫物資囤積、價格哄抬及散播不實疫情謠言等不法行為。

2月10日他們接獲情資，稱臉書上有疫情散播謠言，立即由主任檢察官謝雨青指揮平台成員基隆市警察局科技偵查隊蒐證，於109年2月10日發覺散播謠言之源頭為鄭姓男子，同日立即約談鄭姓男子及3名證人，經檢察官複訊後，於109年2月11日偵查終結，

被告鄭姓男子坦承因與女友發生糾紛，而於109年1月29日在網路散播其女友「患武漢肺炎還到處騎車亂跑，大家要小心，勿被此人給感染到」等不實疫情訊息，觸犯傳染病防治法第63條散播有關傳染病流行疫情不實訊息罪及刑法第310條第2項加重誹謗罪，因其犯後承認犯行，事後主動貼文澄清，態度良好而為緩起訴處分。

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