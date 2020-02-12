影／賭徒也怕肺炎死愛賭 三重破獲戶外野戰賭場

新冠肺炎（武漢肺炎、Covid-19）疫情肆虐，新北市三重區一群賭徒也有防疫觀念，因怕室內容易群聚感染，竟把賭場移至戶外打起野戰。警方昨天動員30人各騎1輛機車，一聲令下隨即衝出，四面包抄逮捕17人，全部穿上號碼背心魚貫登上警備巴士時，像極了最近常看到「領號碼排隊買口罩」的新聞畫面，令員警不禁噗哧一笑。

三重警分局偵查隊長鄭偉豪指出，警方嚴密監控1個藏於民宅的象棋「四九」職業賭場，發現近日突然銷聲匿跡，經查竟是因為憂心室內容易群聚感染肺炎，移師二重疏洪道河濱公園打野外，簡易擺起塑膠桌椅開賭。

專案小組持續監控，由於聚賭地點在中山橋下，四面開闊沒有遮蔽，且有數人把風輪流守望，只要陌生人靠近隨即一哄而散，不利警方蒐證取締。

後來由偵查隊長帶隊攀爬約10公尺高的疏洪道堤防，從堤頂匍匐前進潛入堤內隱蔽處錄影蒐證，昨天中午見時機成熟，動員30名警力各騎1輛機車，鎖定每1個賭徒從四面包抄，頓時眾人倉皇收拾桌椅、藏匿賭具和現金，有人還故作鎮定起身，若無其事假裝散步做體操，仍被一網打盡。