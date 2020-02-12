陳盈潔被控涉嫌教唆大姊偽造本票 二審逆轉判無罪

資深藝人陳盈潔被控以妹妹陳郁心名義簽本票，向友人邱湖借款280萬元，台北地院依教唆偽造有價證券罪判她3年2月徒刑。陳盈潔上訴，堅持「無罪」，高等法院今改判她無罪。

本件源自妹妹陳郁心所提確認本票債權不存在民事訴訟，陳乃嘉自首偽造本票。陳盈潔（67歲）以要在廈門從事演藝事業為由向男子邱湖商借200萬元，後來追加280萬元，邱認為金額不低，希望能有人作保。檢方指控，陳盈潔與姊姊陳乃嘉考慮後，以妹妹陳郁心名義在本票上簽字，被邱控偽造有價證券。陳乃嘉因偽造有價證券，遭桃園地院判刑1年7月，緩刑3年。

陳乃嘉在一審時作證，稱以前經常到邱家泡茶，當時是邱希望陳盈潔在本票上面簽上「陳郁心」的，她為此還跟陳盈潔吵了一架，之後決定自己簽上小妹「陳郁心」的名字，將法律責任攬下。北院認定陳盈潔教唆原無偽造本票犯意的陳乃嘉，陳乃嘉因而為偽造陳郁心署名而判刑。

高院開庭時，法官問陳盈潔「有沒有問姊姊怎麼順利拿到錢？」，她回答「沒有順利拿到錢，東扣西扣才拿4、50萬」。邱湖表示，當時是陳盈潔一個人拿陳郁心的護照讓他對，這擺明就是要騙錢，況且至今一毛都沒還。

審判長陳筱珮看到陳盈潔中風，在辯論終結時說「也是可憐」，並說「有罪要坐牢，很慘哪」。陳盈潔訴苦，以前有錢時能接濟親友，但現在輪到她缺錢卻無人伸援，原因是「她接濟的都是長輩，很多人都不在了」，還不斷強調只拿到40多萬元。