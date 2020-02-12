賭徒不怕新冠肺炎聚賭 員警戴口罩抓賭

新冠肺炎疫情嚴峻，過年後公私部門紛紛取消春酒團拜，避免群聚感染，但新春期間仍有部分賭場未喊停，賭徒不怕疫情照常聚賭，嘉義縣警察局督察室日前會同保安隊等單位，共出動10多名員警，在東石鄉三家村一處空地，破獲 以「天九牌」為賭具流動性職業賭場。

縣警局獲悉以「天九牌」為賭具之流動性職業賭場在轄區流竄，立即調派靖紀小組實施探訪，經數日查訪、跟監，10日傍晚在東石鄉三家村一處空地，當場查獲以黃姓男子為首、共13名賭客流動性職業賭場，查扣天九牌1付、賭資新台幣2,500元。

黃男否認主持賭場抽頭，供稱第一次下場玩，但其餘賭客指證歷歷；警方說，13名賭客都是在地中老年人，只有3名女性，員警全都戴口罩抓賭，對比10多名賭客只有少數戴口罩， 警方對賭徒嗜賭不怕感染，搖頭嘆息。