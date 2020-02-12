買按摩機器人拖延貨款 台大「機器人教父」要付155萬元

台灣大學智慧機器人及自動化國際研究中心主任羅仁權被控授權陳姓博士研究生向廠商採購組裝按摩機器人，但廠商事後遲遲未收到155萬元貨款，提民事訴訟要求台大、羅仁權及陳姓研究生給付貨款。羅否認同意、授權學生採購，但台北地方法院不採信說詞，判羅應給付155萬元貨款，可上訴。

羅仁權現年71歲，擁有德國柏林工業大學電機工程博士學位，曾任德國柏林工業大學國家工程師，現為台大電機系終身特聘教授，也是機器人中心主任，他鑽研智慧型機器人及自動化研究超過30年，有「台灣機器人教父」之稱，無論在學術界、產業界均頗負盛名。

廠商提告指出，因為研究需求，羅仁權2015年8月透過陳姓研究生詢問按摩機器人的價格，公司開立總價155萬元報價單，也獲陳簽名回覆，公司出貨送至機器人中心，陳也在出貨單上簽收，事後多次請款卻屢遭拖延，至今未收到貨款。

廠商認為，公司過往和機器人中心往來交易，均只需和助理或學生接洽，下單交貨後再由台大支付貨款，而陳簽報價單是得到羅仁權的授權，而羅身為機器人中心主任，中心又屬於台大的學術單位，因此提告向台大、羅仁權、陳姓研究生請求給付貨款。

台大、羅仁權抗辯，羅仁權沒有經校方特別授權，無從代理台大和廠商簽約，台大和廠商之間不存在契約關係，並認為報價單非契約，上頭沒有廠商用印，也未經羅仁權同意，顯然雙方對於內容、成果和價格沒有共識。

校方主張，廠商製作按摩機器人僅是試做性質，且交付的機器人為瑕疵品，事後也沒有修改完成，相關組件都是台大財產，廠商沒有請求價金的理由。

陳姓研究生則認為，實驗室經費運用均得經過羅仁權同意，當初採買按摩機器人時，有向3家廠商詢價，之後他2015年9月24日以電子郵件附上報價單，詢問羅仁權是否同意，而羅回覆「it's ok to proceed.thanks」，就表示「同意」。

他指出，羅仁權助理事後也請他和廠商確認機器人交貨時間、採購理由等，可以證明他在羅仁權同意下採購機器人；他也定期向羅仁權報告進度、尋求意見指導等，羅也按時召開會議掌握進度，羅全程知悉，也從未反對採購案。

校方及羅仁權反駁，「it's ok to proceed.thanks.」，只是告知陳應「繼續」和其他廠商針對機器人的功能需求、加工能力及價格做評估溝通，並非同意或授權。

法官認為，根據台大相關採購規範，機器人採購金額為155萬元，即使羅仁權授權研究生和廠商簽約，也須依內部流程完成請購程序，才能認定台大和廠商締結契約產生效力，在內部程序完成前，難以認定契約對台大有效，因此廠商無理由向台大請求給付。

判決指出，依照陳姓研究生和羅仁權間的電子郵件，陳確實有向羅報告議價結果，隨信也檢附報價單，詢問羅是否能接受155萬，或是堅持以151萬來進行，而羅也回覆「it's ok to proceed.thanks」，足以認定陳在羅仁權同意下簽署報價單。

再者，根據多封電子郵件顯示，羅仁權助理曾要求陳確認機器人交貨時間，羅也多次由指導學生通知陳召開按摩機器人會議，陳也不斷向羅仁權報告機器人進度，若羅仁權沒有同意陳採購機器人，又為何要求陳確認交貨時間、召開相關會議、聽取報告並予以指導？

判決指出，羅仁權助理二度寄給廠商「保密合約書」，內容明確記載訂購按摩機器人的甲方代表人為羅仁權，難以認定羅仁權對採購機器人一事不知情，判羅仁權應給付155萬元貨款，可上訴。