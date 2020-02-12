女醫師為挽回花心老公遭詐財 遭徵信業者詐財4000多萬

女醫師小芳（化名）懷疑也是擔任醫師的丈夫阿富（化名）與王女婚外情，委託黃姓徵信業等人處理，黃設局聘請帥哥誘惑王女，讓王女遠離阿富，其中沈男先與原配離婚再與王女結婚，業者以僱用帥哥、購買鑽戒、購買房屋、小芳被下蠱要解煞等為由，痛宰被害人，使被害人損失4000多萬，但王女還是沒有離開阿富，女醫師請求損害賠償，台中地院判徵信社黃姓總經理給付2996萬、張姓副總經理給付290萬、邱姓女經理給付200萬，共賠償被害人3486萬。可上訴二審。

刑事部分，黃男等人否認詐騙，與女醫師都簽有意向書，但法官不採信，予以判刑。一審依詐欺等罪將黃男判刑5年6月、張男判刑4年、邱女3年6月、邱女的丈夫郭男判刑1年8月，黃等人不服上訴二審，台中高分院將黃、張、邱女等人上訴駁回，而郭男以550萬與被害人達成和解，二審宣告緩刑3年。

判決書指出，女醫師小芳為求挽救婚姻，2011年4月找徵信社幫忙，由邱姓女經理收款3萬元調查，邱女與徵信社張姓副總經理回報說，兩人確實有曖昧，可以用計「設局」王女，找帥哥與王女交往，甚而結婚，王女就會離開鍾男，但要支付50萬元，女醫師認為此方法甚佳而付款，約3個月後，邱女與張男就回報說，王女已經中計，將與他們安排的帥哥論及婚嫁，但要支付176萬元買鑽戒。

同年7月，邱女與張男誆稱，帥哥要帶王女到柬埔寨生活，女醫師的煩惱可一勞永逸解除，但得再支付860萬元，讓帥哥購屋與生活，不料，邱女與張男收款之後，8月又瞎掰，匯款到柬埔寨的錢被坑走了，女醫師相當生氣，到徵信社找黃姓總經理理論，卻又陷入圈套。

黃男說，他可以找帥哥假冒珠寶富商追求王女，但需要1000萬元，女醫師如數支付之後，邱女卻宣稱，她們調查顯示，王女到泰國陰廟，對女醫師下蠱，需要300萬元解蠱，不過，女醫師不太信任邱女，轉向黃男求助，黃男則順水推舟說，確實有下蠱一事，但不用花300萬元，只要260萬元就能解蠱，女醫師遂支付260萬元。

同年9月間，張男又說，派遣的帥哥沈男（判決無罪）已與王女熱戀中 ，雙方論及婚嫁，需要聘金、鑽戒與婚禮開銷共1000萬元，女醫師如數支付，張男回報兩人已結婚，必須給沈男100萬元酬謝，女醫師如數支付。

張男的說詞並非全然虛假，王女確實與徵信社安排的沈男於同年7月交往，僅約3個月，就於同年10月完婚，沈男還在結婚前一天才與前妻離婚，不過，雙方情感基礎薄弱，僅為時26天，於同年11月8日離婚，王女又再度與鍾男重燃舊情。

女醫師相當惶恐，又向黃男、邱女與張女求助，卻不知黃男與邱女都想獨享而內訌，邱女與丈夫郭私下找女醫師，抨擊黃收錢不辦事，誆稱可再找美男追求王女，結婚後把王女帶到中國，但得支付800萬元，急著保住自己婚姻的女醫師，又支付700萬元給郭男。

原以為眼中釘、肉中刺已經拔除，卻又在2012年8月初，發現王女與自己丈夫仍在交往，花費鉅款，女醫師至此始知受騙。

黃另佯以要到香港開設分公司為由，要求女醫師投資1200萬，但女醫師並未應允，黃改口向女醫師借款500萬，約定每月攤還50萬，但黃未依約清償； 而邱女另擔任保險公司業務員，招攬女醫師投保100萬，但女醫師未收到保險單，始知受騙。

被害女醫師請求損害賠償，台中地院民事庭判決徵信社黃姓總經理應給付2996萬、張姓副總經理給付290萬、邱姓女經理給付200萬，共賠償被害人3486萬。可上訴二審。