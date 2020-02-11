受刑人在監寂寞難耐 律師為他夾帶性愛照被懲申誡

林男、游女與曾在網路接案行銷的劉女合照，並把照片張貼在有營利行為的臉書粉絲頁，被劉女控告侵權求償15萬元及支付2萬元代言費。兩人辯稱合照經過同意，張貼照片也無經濟效益。基隆地院審結，認定林和游女侵犯劉女肖像權，判賠3萬元，林另要支付代言費5千元。全案可上訴。

2020-02-11 15:05