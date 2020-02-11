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受刑人在監寂寞難耐 律師為他夾帶性愛照被懲申誡

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導
受刑人在監寂寞難耐，賴男因妨害性自主案件被判刑定讞，在監服刑，王姓律師利用接見的機會，將性愛照夾藏在訴訟文件中，偷偷交付給賴，經管理員搜身查獲，由台中律師公會移台灣律師公會懲戒委員會究責，決議申誡1次處分。圖／本報資料照

受刑人在監寂寞難耐，賴男因妨害性自主案件被判刑7月8月確定，在監服刑，王姓律師去年初利用接見的機會，將30張性愛照夾藏在訴訟文件中，偷偷交付給賴，經管理員搜身查獲，台中看守所報請台中地檢署處理，檢方交由台中律師公會，再移台灣律師公會懲戒委員會究責，決議申誡1次處分。

2019年1月11日下午，王姓律師到台中看守所接見發監執行的賴男時，將30張性愛照夾藏訴訟文件中交給賴。賴在律見結束後，被看守所管理員檢查身體時搜出，看守所通報檢察官後，中檢交由台中律師公會 處理。

台中律師公會認定王姓律師違反律師法、律師倫理規範，遂移台灣律師公會懲戒委員。律懲會認王姓律師行為損及律師名義、信用、品味、榮譽及尊嚴，亦違反善良風俗及獄政管理，事證明確且違規情節重大，審酌王坦承違失，決議申誡處分。

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