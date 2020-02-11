她1天醒4小時卻搶百萬金飾 「藥物中毒」緩刑

黃姓女子搶金飾店，用刀架住懷孕的女店員脖子，搶走總價值100萬的金戒指、金項鍊、金元寶等飾品後揚長而去。員警從監視器影像循線追查，拘提黃女，檢方依強盜罪起訴，台北地院判她3年8月徒刑。高等法院認為黃女因服用鎮靜安眠藥物過量致藥物急性中毒而犯罪，改判2年，緩刑5年，緩刑期間付保護管束並接受精神治療。

黃女2017年7月3日戴著鴨舌帽、口罩外出，褲頭藏放1把水果刀，她發現台北市延吉街一家金飾店內只有孕婦顧店，進店佯裝購物，等到連姓女店員打開展示櫃，她掏出水果刀抵住連女脖子，喝令「不要動」，搜括走34項金飾。

警方獲報追查，發現黃女竟就住在金飾店附近，報請檢察官准予拘提後，到她家逮人，並起出贓物。

台北地院在審理時，曾就黃女犯案時有無精神障礙和具責任能力送請市醫松德院區鑑定，報告指出黃女因鎮靜安眠 藥物急性中毒，有強烈的藥物渴求且無法控制使用。黃女2017年5、6月間不僅取得健保藥物，還自費購買鎮定安眠藥物，每天要吃10顆以上各式精神作用藥物。

鑑定報告指出，黃女服藥後曾有危險駕車、吃光冰箱食物等異常行為，在鑑定時也表達「想把銀樓的東西帶回家」。黃女的男友證稱，女友每天除了吃飯就是睡覺，1天醒的的時間不超過4小時，醒著的時候也昏昏沉沉，「整個人怪怪的」。

高院認為，吃光冰箱食物、不顧安全駕駛等行為和持刀搶銀行大不相同，能否推論她吃完藥後能預見會強盜，大有疑義，因此不適用刑法第19條第3項。但高院考量黃女犯後認罪、且和被害人和解，店家也願意原諒她、給他自新機會，以情堪憫恕減刑。

高院宣告緩刑5年，期間黃女應依執行檢察官命令到指定的醫療機構接受精神治療。合議庭指出，相較於入監執行，對黃女為附條件的緩刑宣告反比較有助於改過、預防再犯。