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男子掛名養生館負責人 店內越女從事半套性交他判無罪

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導
台南地院合議庭審理後認劉姓男子被控圖利容留猥褻罪嫌，證據不足，判他無罪，可上訴。圖／本報資料照

台南警方前年9月間在永康區一養生館臨檢時，當場查獲店內越南籍女子為男客從事半套性交易，檢警追查出養生館掛名劉姓負責人，並涉妨害風化罪嫌起訴，劉喊冤稱經人邀約，同意出資1萬元入股，掛名登記負責人，並提供實為一化學廠現場操作員及報稅資料等佐證，合議庭審理後認證據不足，判劉無罪，可上訴。

檢警調查，2016年間，劉經不詳吳姓男子邀約，同意出資1萬元，投資經營吳所從事的色情服務業，先由劉出面承租永康區一房屋且設立養生館，8月9日申辦登記劉為負責人，接著雇用吳姓女子擔任店長。

劉、吳女等人容留越南籍女子4、5人擔任服務小姐，與來店男客從事俗稱「打手槍、半套」的性交易服務，約定以每節性交易服務90分鐘、代價1200元，由服務小姐分得850元，其餘350元交給平日均在店內吳，吳則每月提撥7000至1萬元不等，給偶爾來店看顧的劉做為酬勞。

直至前年9月17日晚上9時30分，為警執行臨檢勤務時，當場查獲越南籍女子與男客從事半套性交易，查扣嬰兒油1瓶，檢方依法起訴。

劉否認有何圖利容留猥褻犯行，稱他是後來才接手養生館，並不知道前經營者之前怎麼樣，他僅是其中一個股東，實際經營者是一個姓吳的男子。他表示，養生館內沒有從事性交易，當初他要入股時，對方跟他說就是一般按摩店，店內小姐也都有簽不能從事違法色情的切結書，他是合夥人，出資1萬元，他通常是假日或去拿股東分紅時才會過去。股東分紅是1個月分1次，大概可以分到7、8千元到1萬元。

案發當時，男客證稱，他進入該店時只有女服務小姐在場，消費結束後，他把消費金額給女店長。

合議庭調查，該養生館招牌及名片，並無以圖片或文字暗示與「性」、「情色」等，暗示有提供性服務的訊息，誘引客人至該店消費之外。劉本身有全職工作，自2014年6月起在一化學廠工作且已服務4年半，是工作現場操作員，任職迄今，並未中斷，除申請特別假外，也無申請事、病假。

合議庭認為，無從僅以劉自承投資1萬元，且自前年6月起擔任該養生館登記負責人，曾在假日或拿取股東分紅時，前往養生館等詞，逕行認定劉於案發前知悉或放任女服務生為男客從事性交易，且有圖利容留猥褻的犯意。

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