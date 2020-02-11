投票日留言「投給蘇貞昌」 網友被認定助選挨罰17萬

2018縣市首長選舉投票當天，新北一名張姓男子見網路論壇「Dcaed」有人討論新北市長該投給誰，因留言表示「投給蘇貞昌」，被人檢舉違反公職人員選舉罷免法，挨罰17萬元。他不服結果，興訟主張自己只是「閒聊」，並非「助選」，但說詞未被採信，今天被新北地院判敗訴。

判決指出，張男是在一篇名為「這次新北市長智力測驗要投誰」文章留言區回覆「投給蘇貞昌」等語。該文章是在2018年11月23日凌晨1時許張貼，而張男是在11月24日投票當天上午10許，因此被認定違反選罷法第56條「任何人不得於投票日從事競選或助選活動」規定。

張男不服，辯稱自己長年在國外求學和工作，不熟悉台灣選舉相關法令，應無故意或過失責任。他表示，留言只是單純閒聊自己要投給誰，況且該文章還有其他人留言「朱立倫當了8年的桃園縣長，再交棒給吳志揚4年吧？也是毫無建設....我也很痛恨朱立倫的謊話」、「蘇貞昌連神明都欺騙，發誓都可以不算數」等語，根本無法預期他的留言能影響其他人投票意願。

法院調查，張男除了留言「投給蘇貞昌」，內容還有「至少比較瞭解新北現況」等正面評價用語，認為留言並非單純表達自己要投票給誰，還有傳達票投特定候選人是較佳選擇意思，因此認定其行為是在助選。

法院認為，選罷法第56條規定投票當天不得從事競選、助選和罷免活動，其目的除了確保國民在投票時能理性抉擇，不受他人或外界干擾，也有緩和選情、避免過於激化對立的效果。此外，該法條規定是只要有助選行為即符合構成要件，是否影響他人投票意願，並不影響其違規事實。