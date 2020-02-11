嗆勞檢員「勞資衝突下寄生蟲」 文青咖啡廳老闆吃官司

高雄市某文青咖啡館頗享名氣，但劉姓老闆卻在市府勞工局派員勞檢時，怒嗆勞檢員「你們勞工局真的是白目」，甚至比喻勞檢人員就是「勞資雙方衝突之下的一個寄生物」。橋頭地院經協商判決後，依侮辱公署罪，判處劉拘役20日，得易科罰金2萬元，緩刑2年，並應支付公庫1萬5千元，可上訴。

判決指出，該文青咖啡館曾多次遭高雄市勞工局勞檢，去年7月22日下午，勞工局再度派遣林姓、黃姓約聘勞動檢查員前往檢查。劉姓老闆疑因心有不滿，當場對勞檢員飆粗話，狂用台語罵「恁爸作一個工作這樣給恁爸糟蹋」，甚至開嗆勞工局「白目」，並用「勞資衝突下的寄生物」比喻勞檢人員。

劉的言詞涉及侮辱勞工局，橋頭地檢署認定他犯有侮辱公務員、侮辱公署等罪，依法提起公訴，從重以侮辱公署罪論處；劉表示了解、也願認罪。

經檢察官聲請，橋頭地方法院改採協商式判決，近日依侮辱公署罪，判處劉拘役20日，得易科罰金2萬元，緩刑2年，並應支付公庫1萬5千元，可上訴。