喝酒沒帶隊巡邏 派出所長偽造紀錄領4小時加班費

桃園市警局大園分局張姓前所長帶班巡邏前在外喝酒，出勤前1小時才到派出所，沒有執勤卻偽造紀錄領到4個小時加班費，桃園地檢原予以緩起訴，經台高檢發回再依偽造文書向法院聲請簡易判決處刑；法院以張身為所長明在外喝酒沒巡邏，竟貪圖加班費，依偽造文書判他1年，緩刑2年，可上訴。

大園分局表示，事發後已將張記2小過調離主管職，待收到判決書後會再做相關研議。

檢方查出，張姓前所長（51歲）於2018年5月16日晚上10點到隔天凌晨2點期間，應服「帶班巡邏」勤務，但實際上張16日下午在外面喝酒，喝到晚上9點多才回派出所，沒有出勤帶班巡邏，竟仍在「員警入出及領用應勤裝備登記簿上」填載「巡邏」的不實外出事由。

以至於分局承辦超勤加班費的人員在「員警請超勤加班費暨印領清冊」上，誤載巡邏的不實超勤事由，並以此替張報支4小時超勤加班，核發加班費1184元，足以損害大園分局所屬人員加班費請領、核發及差勤管理正確性，經內部人檢舉，大園分局依貪汙治罪、偽造文書等將張函送偵辦。

檢方訊時張坦承不諱，且有相關紀錄、該派出所11人勤務分配表、員警工作紀錄簿，值班人員交接登記簿均可佐證，考量張犯後態度良好、無前科、勤務繁重，犯罪所得不高等，偽造文書部分予以緩起訴，另貪汙部分罪嫌不足不起訴

經職權送再議台灣高等檢察署發回，檢方續行偵查，就貪汙部分經查張相關出勤紀錄，發現他實際上無溢領，難認有詐領犯意，仍維持不起訴，偽造文書因犯嫌明確，將張向法院聲請簡易判決處刑。

法院審酌，張身為派出所所長，本應恪遵職守、依法行事，明知自己在外喝酒沒有巡邏，竟貪圖加班費填寫不實事由，獲取1184元加班費，所為實屬不該，應予非難，考量他無前科、素行尚佳，犯後坦承且深有悔意，犯罪所得1184元也已經繳回。

法院認為，張員經過這次偵審教訓足收警惕之效，應無再犯之虞，尚無直接對他施以短期自由刑的必要，可以先賦予適當的社會處遇，期望他能有效回歸社會，刑度以暫不執行為適當，審酌後依公務員登載不實罪判張有期徒刑1年，緩刑2年，應向公庫支付2萬元。